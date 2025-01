El cardenal indio George Koovakad, nombrado Prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso: sustituye al cardenal de Sevilla Miguel Ángel Ayuso

El Papa Francisco ha nombrado al cardenal indio George Jacob Koovakad Prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso. De esta manera sustituye al cardenal sevillano Miguel Ángel Ayuso, fallecido el pasado mes de noviembre. El Vaticano ha precisado que Koovakad continuará coordinando los viajes apostólicos del Santo Padre, desempeño que ocupa desde 2021.

El cardenal, de 51 años, nació en la localidad india de Chethipuzha. Ordenado sacerdote el 24 de julio de 2004, se licenció en Derecho Canónico, entró en el servicio diplomático de la Santa Sede en 2006 y fue destinado a la Nunciatura Apostólica en Argelia como secretario.

En los años posteriores ha servido en las Nunciaturas Apostólicas de Corea, Irán, Costa Rica y Venezuela. Desde 2020 trabaja en la Secretaría de Estado, en la sección de Asuntos Generales. En 2021, el Papa Francisco le confió la organización de viajes apostólicos.

El pasado 25 de octubre fue nombrado arzobispo titular de Nisibi de los Caldeos, recibiendo la ordenación episcopal el 24 de noviembre siguiente en Changanacherry de manos del arzobispo mayor de Ernakulam-Angamaly de los siro-malabares, Raphael Thattil. Fue creado cardenal en el Consistorio del pasado 7 de diciembre.

Un cardenal que creció en una sociedad multirreligiosa para fomentar el diálogo interreligioso

En declaraciones a 'Vatican News', George Jacob Koovakad mostraba su “asombro, alegría y mucha inquietud” por este nuevo reto, y alaba la labor de su antecesor, el cardenal Miguel Ángel Ayuso, al frente del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, a quien ha calificado de “hombre sabio y bueno”.

De esta manera, Koovakad será la figura encargada en la Iglesia Universal de fomentar y regular las relaciones con los miembros y grupos de religiones que no se incluyen bajo el nombre cristiano, a excepción del judaísmo, cuya competencia recae en el Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos.

Una realidad que no le es ajena a George Jacob Koovakad, que creció en una sociedad multirreligiosa como la india: “Me gusta señalar que el diálogo interreligioso en la India está tradicionalmente ligado al monacato. El diálogo interreligioso no es simplemente un diálogo entre religiones, sino entre creyentes llamados a testimoniar en el mundo la belleza de creer en Dios y practicar la caridad fraterna y el respeto”.

El cardenal ha remarcado que acoge el cargo “con gran gratitud hacia el Papa Francisco, que en menos de dos meses me ha incluido inesperadamente en el Colegio Cardenalicio, me ha nombrado arzobispo y ahora me confía un Dicasterio que, hasta hace poco, estuvo dirigido por un hombre sabio y bueno como el cardenal Miguel Ángel Ayuso Guixot y, antes que él, por un hombre de profunda fe e incansable constructor de paz como el cardenal Tauran, también hasta el final de su vida”.

El recuerdo al cardenal Miguel Ángel Ayuso

Misionero comboniano, el cardenal sevillano Miguel Ángel Ayuso fue misionero en Egipto y Sudán, donde adquirió una experiencia fundamental que permitió al Vaticano desbloquear y avanzar en las relaciones entre Iglesia e islam.

En 2007 fue nombrado consultor del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso y en 2012 Benedicto XVI le nombró secretario del Dicasterio. En 2019 el Papa Francisco le nombró prefecto. De hecho, fue importante en las negociaciones en el reencuentro con el gran imán de Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, que habría de cristalizar en el Documento sobre la Fraternidad Humana, a favor de la paz mundial y la convivencia común, rubricado en Abu Dhabi por Jorge Mario Bergoglio y el propio Tayeb.

Gran conocedor del islam y del mundo árabe, desde que en 2019 fuese nombrado prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso el cardenal Miguel Ángel Ayuso viajó a Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Tailandia o Japón, además de acompañar al Papa en su histórico viaje a Irak en marzo de 2021.

Figura discreta, inteligente y amable, muchos recuerdan cómo el cardenal paseaba con frecuencia por las inmediaciones vaticanas rezando en voz baja de camino a su despacho.