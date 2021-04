El Archivo de Juan Pablo I regresa al Vaticano 42 años después de su fallecimiento

El archivo privado del Papa Juan Pablo I regresó a Roma gracias a la labor de la Fundación Vaticana Juan Pablo I, que cumple este miércoles 28 de abril su primer año de existencia. Entre los importantes documentos, hasta ahora inaccesibles, se encuentran el diario y el cuaderno de su Pontificado.

En un comunicado de prensa del Vaticano se informa que el archivo del Papa Juan Pablo I se trasladó a dependencias vaticanas, procedente del patriarcado de Venecia, el pasado 1 de diciembre, aunque es ahora cuando se hace público.

El archivo consta de “escritos autógrafos, cuadernos, diarios, lecciones, homilías, correspondencia y material impreso y fotográfico que abarca un amplio periodo de tiempo desde 1929 hasta 1978”. Los 64 legajos del archivo se encontraban en el Palacio Apostólico y fueron transferidos al archivo histórico del patriarcado de Venecia en octubre de 1978, tras el repentino fallecimiento del Pontífice.









La figura de Juan Pablo I, "santidad, humildad y autenticidad verdadera"

Los documentos se han instalado en la sede de la Fundación, situado en la Via della Conciliazione, están siendo inventariados y digitalizados, con la colaboración de la Biblioteca Apostólica Vaticana, para ponerlos a disposición de los estudiosos.

Según se señala en el comunicado de prensa, el archivo “constituye el patrimonio de la Fundación y tiene una importancia fundamental para la realización del proyecto”. El archivo histórico del patriarcado de Venecia, por su parte, conservará una copia de todos los documentos.

Asimismo, la Fundación también informó que se reestablecerá la biblioteca personal de Juan Pablo I, que quedará instalada en la biblioteca diocesana del seminario patriarcal de Venecia.

En un artículo publicado en L’Osservatore Romano, el patriarca de Venecia, Mons. Francesco Moraglia, destacó la importancia del archivo pues, la figura de Juan Pablo I, “continúa difundiendo una nostalgia de santidad, humildad y autenticidad verdadera”.

El patriarca de Venecia deseó “que la Fundación emprenda la labor de difusión de su patrimonio religioso y cultural para que se pueda conocer la bella sorpresa que Dios quiso reservar a su Iglesia y al mundo poniendo a Albino Luciani sobre la catedral de Pedro”.









Otras actividadesde la Fundación Vaticana Juan Pablo I

La Fundación Vaticana Juan Pablo I es una institución establecida por el Papa Francisco el 17 de febrero de 2020, aunque su anuncio se realizó el 28 de abril siguiente.

Su objetivo es “proteger el patrimonio documental, cultural y religioso dejado por Juan Pablo I y fomentar a nivel internacional la investigación, los estudios, la profundización y la difusión de su obra y pensamiento, promoviendo conferencias, concediendo becas y ocupándose de las actividades editoriales, ha trabajado intensamente desde su creación para consolidar su estructura y preparar actividades que contribuyan al conocimiento y la difusión del legado teológico y cultural de Luciani”.

Los trabajos de la Fundación dieron comienzo el pasado 22 de mayo de 2020 por medio de una primera reunión de su Consejo de Administración en la Secretaría de Estado del Vaticano.

En esa reunión se fijaron las tareas y se perfiló el Comité Científico. Además, se individuaron las actividades y proyectos que debía realizar la Fundación y el modo de llevarlos a cabo. A lo largo de su primer año de existencia, la Fundación ha realizado grandes progresos a pesar de las dificultades derivadas de la pandemia de coronavirus.

Además del citado traslado a la Santa Sede del archivo de Juan Pablo I, además de su clasificación y digitalización, la Fundación Vaticana Juan Pablo I “firmó un acuerdo marco con el Dicasterio Vaticano para la Comunicación sobre los derechos editoriales para el uso de escritos, grabaciones sonoras y material fotográfico relacionados con Juan Pablo I”.

También “solicitó la adquisición con fines no comerciales de las cintas conservadas en la filmoteca de la RAI (Radio Televisión Italiana)”, sobre Juan Pablo I, ya que el Vaticano no dispone de material filmado de Juan pablo I al no existir todavía en 1978 el Centro de Televisión Vaticano. Asimismo, “se acordó con la Libreria Editorial Vaticana la creación de una colección ad hoc dedicada a Juan Pablo I”. Está prevista también la publicación de sus discursos completos, escritos y publicados, y su diario y cuaderno personal de los 34 días de su pontificado.

Por último, la Fundación anunció la celebración para primavera de 2022 de un Congreso sobre el magisterio de Juan Pablo I donde se expondrán los trabajos del Comité Científico.