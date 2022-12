Pedro Sánchez: "Benedicto XVI fue un gran teólogo entregado al servicio de los demás, la justicia y la paz"

"Mis más sentidas condolencias a la Iglesia Católica por el fallecimiento de Su Santidad Benedicto XVI", ha escrito el persidente del Gobierno español, Pedro Sáncjez, tras conocer la noticia del fallecimiento del Papa emérito, este 31 de diciembre a las 9.34 de la mañana.

Mis más sentidas condolencias a la Iglesia Católica por el fallecimiento de Su Santidad Benedicto XVI. Un gran teólogo entregado al servicio de los demás, la justicia y la paz. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 31, 2022

Sánchez ha destacado su gran appel como teólogo "entregado al servicio de los demás, la justicia y la paz".

Su visita al Vaticano

Cabe recordar la primera visita de Sánchez al Vaticano. Lo hizo para reunirse con el Papa Francisco, en el que fue el primer encuentro entre el Pontífice y un presidente español en siete años. Durante dicho encuentro, el Papa transmitió a Sánchez que "consolidar una nación implica dificultades de entendimiento con los localismos" y le advirtió que "para construir una patria no hay que hacer borrón y cuenta nueva», sino que «hay que tener en cuenta nuestras raíces para poder dar frutos. Lo más difícil para un político es hacer crecer la patria sin caer en coartadas para que la patria sea lo que yo quiero y no lo que he recibido. La patria debe crecer libremente", aseguró el Papa.

Francisco señaló asimismo ante el presidente español que «la política es una de las formas más altas de la caridad», y «un arte que ennoblece y muchas veces lleva al sacrificio».



«La figura del Papa Francisco es inspiradora e incuestionable, y desde ese punto de vista iremos con ánimo de invitar al Papa a que visite España cuando buenamente sea posible y tener las mejores relaciones con el Vaticano por parte del Gobierno de España», afirmó Pedro Sánchez sobre este encuentro.