El vídeo del párroco que pide en Misa por Isabel Celaá y el castellano tras aprobarse la ley educativa

La aprobación en el Congreso de los Diputados de la LOMLOE, la reforma educativa conocida como 'Ley Celaá', ha hecho que numerosos sectores de la población se hayan lanzado a la calle para rechazar una ley que cercena la libertad de los padres a la hora de elegir la educación que quiere para sus hijos, pese a ser un derecho que recoge la Constitución Española en el artículo 27.

A ello se suma el ninguneo a la asignatura de Religión, que dejará de contar para la nota media o constituir una amenaza para el futuro del modelo educativo concertado. Una oferta que cada curso escolar eligen cientos de miles de familias en nuestro país.

La Iglesia, contraria a la 'Ley Celaá' por la falta de consenso

La Iglesia se ha mostrado contraria a la reforma del Gobierno de Pedro Sánchez, que si nadie lo evita se convertirá en la octava legislación educativa de la Democracia. La Conferencia Episcopal Española ha lamentado que nuevamente la clase política ha sido incapaz de consensuar esta ley tan importante para la sociedad como es la formación de las próximas generaciones.

Por ello, el Secretario General del organismo episcopal, Mons. Luis Argüello, adelantó que en caso de que la ley fuese aprobada en los términos que actualmente recoge el texto, no descartaba apoyar los recursos de inconstitucionalidad que se interpusieran, al entender que se vulnera el artículo 27 de la Constitución de 1978, relativa a la libertad de elección de centros.

El vídeo de un párroco que ha recordado a Isabel Celaá en misa

En las últimas horas se ha hecho viral el vídeo de un sacerdote de Toledo, el Padre José Antonio Jiménez, párroco de la iglesia San José Obrero del barrio del Polígono de la capital castellano-manchega, que durante la homilía del pasado 15 de noviembre se acordó de la ministra de Educación, Isabel Celaá, rechazando los aspectos de la LOMLOE que atacan a la escuela concertada. Un vídeo del que se ha hecho eco el digital encastillalamacha.es.

"Desde aquí me voy al corazón de la ministra Celaá porque no ha escuchado a 1.200.000 españoles que hemos firmado para que no se metan con la iglesia en los colegios concertados, y para que el castellano sea importante", comenzaba afirmando el sacerdote también conocido como el Padre 'Quillo'.

A continuación, el cura ha pedido por que Dios ilumine a la titular de esta cartera: "Pido a Dios por ti para que Dios tambien te ilumine y para que la ley se paralice. Nos jugamos derechos fundamentales", ha advertido.

Finalmente, 'Quillo' se dirigía a los feligreses para recordarles durante la misa que la Iglesia, con calma y serenidad, es la que tiene que rezar y, con micrófono y dando nombres, decir que los ocho colegios de la iglesia que tenemos en Toledo no va a cerrar ni uno solo. Por eso le pido a Dios igualdad en la defensa de nuestra lengua, el castellano. Roguemos al Señor", concluía.