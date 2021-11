O'Malley anima a la Iglesia realizar una investigación "honesta e independiente" para prevenir los abusos

El arzobispo de Boston y presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, el cardenal Seán Patrick O'Malley, ha animado a la Iglesia a realizar una investigación "honesta, independiente y a una acción informada, abierta a aprender de los avances de la sociedad y del mundo académico" con motivo de la jornada europea dedicada a la prevención y atención a las víctimas de los abusos a menores, que se celebra este jueves, 18 de noviembre.

"Las estadísticas dejan a uno sin palabras. Pero no podemos permitir que nuestra reacción a ellas oscurezca su finalidad: evaluar las medidas adoptadas por la Iglesia para tratar este flagelo y hacer todas las recomendaciones útiles para transformar un sistema que ha fracasado a nivel cuantitativo y cualitativo", manifiesta el cardenal O’Malley en un mensaje dirigido a los participantes en la Jornada Europea para la Protección de los Niños contra la Explotación y los Abusos Sexuales.

El arzobispo de Boston ha partido de las cifras facilitadas por la OMS, que revela que 120 millones de jóvenes menores de 20 años han sufrido algún tipo de contacto sexual forzado; una de cada cinco mujeres y un varón de cada trece aseguran haber sufrido abusos sexuales antes de cumplir los 18 años. En algunos países, uno de cada dos niños ha sufrido abuso sexual pero, debido a la vergüenza, del estigma y del miedo, al menos el 60% de las víctimas nunca lo revelan.

O'Malley ha hecho referencia a las cifras de abusos en Francia, donde se estima que unos 216.000 niños fueron víctimas de los abusos entre 1950 y 2020 en el seno de la Iglesia, según la encuesta de laComisión Independiente (CIASE). Para hacer frente a esta lacra, asegura que es necesaria "una indagación honesta, una investigación independiente y una acción informada" porque, dice el cardenal O’Malley, "no podemos reparar lo que no reconocemos. No podemos restablecer la confianza rota si no llegamos al fondo del asunto".