Desvelado el truco para que tus magdalenas caseras se queden más esponjosas

Las magdalenas son un dulce muy recurrente a la hora del desayuno o la merienda en millones de hogares de nuestro país. Su variedad en el mercado es cada vez mayor. Pueden estar rellenas de chocolate, de fresa, etc. Incluso su forma ovalada se ha visto alterado en los últimos años. Sin embargo, los puristas suelen abogar por la magdalena clásica, sin relleno y de forma ovalada.

Sor Beatriz y Sor Liliana, en el programa Bendito Paladar, nos explican su receta para que las magdalenas queden esponjosas. Se tratan de unas magdalenas elaboradas con métodos artesanos tradicionales con productos de primera calidad, aptas para acompañar con deleite a un café en cualquier momento del día y recuperar ese ánimo que precisamos para continuar cumpliendo nuestros compromisos con los demás.

Los ingredientes

Los ingredientes principales son: 250 dl de azúcar diamante, 125 dl aceite de oliva, medio litro de leche, 375 g de azúcar, 390 g de harina, 10 g de levadura, 3 huevos, Ralladura de limón, Azúcar moreno y los moldes para las magdalenas.

Uno de los principales errores que se cometen es no recurrir al aceite de oliva, sino a otro tipo de grasas como la mantequilla para elaborarlas. Apostar por el aceite implica potenciar su sabor y que queden esponjosas.

Su elaboración no es especialmente compleja, si bien es cierto que precisa de concentración y técnica para que queden perfectas y evitar cometer los errores que pueden aguarnos nuestro esfuerzo.

Los tres fundamentales pasos para hacer las magdalenas

Empezamos separando en un recipiente las claras de las yemas, con mucho cuidado; esto es muy importante para que las magdalenas nos queden altas. Lo que aprovechamos son las claras que han de batirse hasta conseguir el punto de nieve.

Añadimos poco a poco el azúcar para que vaya subiendo y luego añadimos las yemas. A continuación, y cuando ya esté espesa la masa añadimos el aceite, el azúcar diamante y la leche. Lo importante es no parar de remover.

A continuación, mezclamos la levadura con harina y la añadimos al recipiente y seguimos dando vueltas para que se deshagan los grumos, y por último añadimos la ralladura de limón. La masa se deja reposar durante 24 horas y tapada para que no entre la luz y así queda más espesa.

Y por ultimo, una vez que tenemos lista la masa, se mete en una manga con una boquilla que no sea muy grande, y comenzamos a rellenar los moldes de las magdalenas. Les ponemos azúcar moreno por encima, las colocamos en la bandeja y las metemos al horno a 200º C durante 20 minutos.

Antes de comerlas, debemos dejar que se enfríen.