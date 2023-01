La Vigilia Ecuménica de Oración reunirá en Roma a miles de jóvenes de toda Europa: "Ser artífices de la paz"

Este lunes ha tenido lugar en el Vaticano la rueda de prensa de presentación de la Vigilia Ecuménica de Oración y la iniciativa “Together” - Encuentro del Pueblo de que se celebrará el próximo 30 de septiembre y será presidida por el Papa Francisco.

La Comunidad de Taizé, junto con la diócesis de Roma, la Secretaría General del Sínodo, el Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, así como numerosas otras iglesias cristianas y asociaciones eclesiales y ecuménicas, va a preparar este evento que empezará el viernes 29 y acabará el domingo, 1 de octubre.

La Sala Stampa de @HolySeePress al completo en la rueda de prensa de presentación de la Vigilia Ecuménica de Oración que se celebrará el 30 de septiembre en la Plaza de San Pedro.

Con el P. Alois de @taize_es, @cardinal_jch , @GrechMario, e Ian Ernest entre otros.#Together2023pic.twitter.com/UKbOyXP2no — Eva Fernández (@evaenlaradio) January 23, 2023

Entre los ponentes en la rueda de prensa estaban el cardenal Hollerich, Relator General de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos y el hermano Alois, Prior de la Comunidad de Taizé, el arzobispo Ian Ernest, representante personal del arzobispo de Canterbury ante la Santa Sede y su eminencia Khajag Barsamian, representante de la Iglesia Apostólica de Armenia ante la Santa Sede y el pastor Christian Krieger, presidente de la Conferencia de Iglesias Europeas y de la Federación Protestante Francesa.

El cardenal Hollerich ha afirmado durante la rueda de prensa que no está preocupado por las diferentes opiniones dentro de la Iglesia: “Es absolutamente normal. El Sínodo es por naturaleza no divisivo, debemos escucharnos unos a otros para discernir lo que Dios quiere para su pueblo. Por tanto, confío en que podamos progresar juntos”.

The preparation of the "Gathering of the People of God" project has entered a new phase. This morning at 11.30 am (Rome time), a press conference will be organised by @VaticanNews and @Synod_va. It will be live streamed:

??https://t.co/Z62OUaXhEx#Together2023#WalkingTogetherpic.twitter.com/pTVairElSF — Taizé (@taize) January 23, 2023

Un concepto clave que se ha podido escuchar varias veces durante la rueda de prensa es lo de “rezar juntos”: a la vigilia ecuménica asistirán jóvenes de 18 a 35 años de varios países europeos y de todas las tradiciones cristianas invitadas, durante todo el fin de semana, a compartir sus experiencias y vivencias de fe. La hospitalidad será a cargo de las parroquias y comunidades de Roma que tendrán que prepararse para acoger a los jóvenes que llegarán. Tras la vigilia, los obispos y los participantes en el Sínodo realizarán un retiro de tres días, dirigido por el teólogo Timothy Radcliffe.

La intuición nació del prior de la Comunidad de Taizé, el Hermano Alois, quien propuso este momento de oración al Papa durante la apertura del Sínodo: “Incluso cuando las cuestiones teológicas siguen sin resolverse – ha dicho hoy Alois - estamos unidos y esto debe manifestarse: así descubrimos que podemos convertirnos en artífices de la paz”.

El Papa se mostró entusiasmado al respecto, repitió hoy el prior de Taizé y “evidentemente el momento era propicio para esta idea”. Alois subrayó la importancia de volver a centrarnos en el don del Bautismo que nos une: "En un clima de polarización social – ha dicho Alois -, queremos poner en el centro la oración en Cristo, que es nuestra unidad. Lo que le toca de cerca, señaló el prior, son los numerosos jóvenes en busca de un camino espiritual, que aún están desorientados: es a ellos a quienes debemos mirar, no sólo a los que ya están vinculados a una fe”.

El Hermano Alois subrayó dos prioridades a tener en cuenta: crisis ecológica y clamor de los pobres. Ian Ernst, representante personal del arzobispo de Canterbury ante la Santa Sede y director del Centro Anglicano de Roma subrayó de la importancia de “ser portadores de las profundas necesidades del pueblo de Dios, escuchar la voz de quienes normalmente no son escuchados. El Sínodo debe promover la inclusión y no pensar sólo en las estructuras, sino poner en el centro las propias relaciones", ha deseado Ian Ernst.

Archbishop Ian Ernest participated at the Press Conference at the Vatican to present the project of an Ecumenical Prayer Vigil and the initiative: Gathering of the People of God. pic.twitter.com/1tINVVQxzi — Anglican Centre Rome (@AnglicanCentre) January 23, 2023

En la misma línea se ha expresado el pastor Christian Krieger: "El Sínodo tiene un carácter performativo porque es capaz de transformarnos", y ha animado a las Iglesias reformadas italianas a participar en el encuentro. Entre los oradores se encontraba también Khajag Barsamian, representante de la Iglesia Apostólica Armenia ante la Santa Sede, para quien será fundamental que todos pidan y mantengan un espíritu de humildad y sinceridad: "Porque la humildad no es una forma de debilidad y la unidad se realiza precisamente cuando no hay nadie más alto que el otro".