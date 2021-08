Sudán del Sur recuerda a las dos monjas asesinadas: "Son nuestras mártires, permanecerán en nuestra memoria"

“La hermana Mary Daniel Abut y la hermana Regina Roba Luate son nuestras mártires porque fueron asesinadas a sangre fría”. Son las palabras de monseñor Stephen Ameyu Martin Mulla, arzobispo de Juba, en la homilía del funeral celebrado ayer 20 de agosto por las dos hermanas de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús, asesinadas, junto con otras tres personas, en una emboscada en la carretera el 16 de agosto

“Estos son nuestras mártires que permanecerán en nuestra memoria para que podamos elevar nuestra fe que Dios nos ha dado. Nuestras hermanas murieron por su fe, por su convicción de que, al animar a otras personas a seguir a Dios, llegarían al objetivo final de nuestra vida”, destacó. El arzobispo de Juba finalmente lanzó una invitación a la conversión: “La gracia de la conversión está siempre presente. Debemos convertirnos. Debemos transformarnos en hacer cosas buenas por nosotros mismos para salvar nuestra Iglesia. Y para salvar nuestra nación, debemos hacer cosas buenas, no matar gente, no matar monjas, no matar gente inocente”.

Mientras tanto, han surgido nuevos detalles sobre las circunstancias en las que fueron asesinadas las dos religiosas. “Las dos monjas formaban parte de los 12 pasajeros (7 monjas y 5 hombres) en un autobús que regresaba a Juba de la celebración del centenario de la parroquia católica de Loa dedicada a Nuestra Señora de la Asunción”, explica la hermana Alice Jurugo Drajea, Superiora General de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús.

El terrible ataque al autobús

El autobús que había salido de la parroquia de Loa alrededor de las 7.30 fue interceptado tras una hora de viaje por hombres armados que abrieron fuego. Temiendo que los pasajeros masculinos fueran los primeros objetivos de los pistoleros, el conductor del autobús les ordenó que salieran del vehículo y huyeran.

Cuatro monjas también intentaron escapar mientras tres hermanas mayores permanecieron en el autobús. “Los hombres armados pretendían quemar a las tres monjas en el bus como lo hicieron con el vehículo que colocaron frente al bus para forzarlo a detenerse. Gracias a Dios, no tenían mechero ni gasolina para encender el fuego”, explica la hermana Drajea.

Mientras los pasajeros masculinos huían entre los árboles junto con las cuatro monjas, los hombres armados persiguieron a las dos monjas y las mataron a tiros. Dos pasajeros también fueron capturados y asesinados. En su huida, los criminales también atropellaron al conductor de un mototaxi.

El dolor del Papa Francisco

En un telegrama firmado por el card. Pietro Parolin, Secretario de Estado, el Papa Francisco se mostró "profundamente entristecido al conocer el brutal ataque a un grupo de Religiosas de la Congregación del Sagrado Corazón el pasado domingo, que provocó la muerte de sor María Abud y sor Regina Roba".

El Pontífice ha expresado sus condolencias a las familias y a la comunidad religiosa "por este acto de violencia sin sentido". Y confía en que su sacrificio "haga avanzar la causa de la paz, la reconciliación y la seguridad en la región