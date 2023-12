De ser el más guapo de Italia al sacerdocio: el anuncio de Edoardo Santini que da la vuelta al mundo

El que está considerado como el hombre más guapo de Italia,Edoardo Santini, ha decidido abandonar las pasarelas para formarse en el sacerdocio. Una noticia que ha tenido gran repercusión en su país natal, pero también en nuestro país.

Un caso similar, pero no idéntico al delartista Daddy Yankee, que esta semana anunciaba también a sus seguidores que dejaba la música para cultivar su fe.

Santini saltó a la fama en 2019 con tan solo 17 años cuando ganó el concurso nacional 'El más bello de Italia'. Ahora, en una emotiva carta publicada en su perfil de Instagram el pasado 23 de noviembre, el joven compartía los motivos que le han llevado a tomar esta decisión.

''Ha pasado mucho tiempo que siento la necesidad de investigarlo. El año pasado di el primer paso y les dije a algunos la verdadera razón de mi mudanza, necesitaba un tiempo para mi. Este año, en la víspera de mi 21 cumpleaños, me siento listo para compartir esta investigación'', explicaba Santini en la publicación.

El joven afirma que ''ahora estudio teología y sirvo en dos parroquias de la diócesis florentina'' lo que hace ver que ya se encuentra en la preparación que procede al ingreso al seminario.

Un proceso que no ha sido fácil para Edoardo Santini, especialmente temeroso por la reacción de su entorno sobre su decisión: "Me había construido más muros de los que realmente existían. Hay quienes hablan a mis espaldas, incluso en mi propia familia, pero también hay quienes me apoyan, creyentes y no creyentes", ha expresado.

Encuentro con jóvenes y convivencia con dos sacerdotes para descubrir su vocación

En la publicación de Instagram, el modelo de Florencia ha explicado que en los últimos años “he tenido la oportunidad de encontrarme con algunos jóvenes que, mostrándome lo que significa ser Iglesia, me han dado la fuerza para investigar esta cuestión que llevo conmigo desde que era pequeño, pero que varios temores me impidieron explorar más a fondo", ha apuntado.

Asimismo, ha ha manifestado que en este tiempo ha conocido a “personas maravillosas que me han dado mucho y me han permitido vivir el arte”, asevera. “No lo abandonaré todo, porque mis pasiones son parte de mí, pero las viviré y las volveré a proponer en diferentes contextos", ha agregado.

En este sentido, ha compartido con el público que en esta búsqueda espiritual se fue a vivir con dos sacerdotes, siendo aquella “la experiencia más hermosa de mi vida, una experiencia que me permitió encontrar hermanos y que me permitió hallar en la vida cotidiana esa respuesta que esperaba que viniera de arriba", ha subrayado.

Santini, tras preguntar al obispo, ingresó en la escuela preparatoria, comenzó a estudiar teología y a servir en dos parroquias de la diócesis florentina. "¿Seré sacerdote? No lo sé, estoy aquí para averiguarlo. Di ese paso que me aterrorizó, que me impidió ser plenamente yo mismo, dispuesto en caso de decir: 'No, me equivoqué'. Sin embargo, de lo que estoy seguro es que no me arrepentiré de este viaje, porque ahora puedo gritar: soy Edoardo, tengo 21 años y estoy feliz", ha sentenciado en su mensaje.