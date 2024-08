En el Santuario de Vailankanni no hay sincretismo: "Se manifiesta la cercanía de María"

El cardenal Victor Manuel, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, ha escrito una carta con motivo de la fiesta de Nuestra Señora de la Salud negando la existencia de sincretismo en Vailankanni, India. La carta está dirigida a monseñor Sagayaraj, obispo de Tanjore.

Acción sanadora

El Santuario cada día recoge un mayor número de frutos espirituales que muestran la evidencia de que el Espíritu Santo no cesa en su acción sanadora. No solo se han dado curaciones en las enfermedades de los pereginos sino que la fe y la esperanza del alma aumenta en los corazones de aquellos que acuden, cristianos y no cristianos.

María muestra cada vez más su acogida a cada uno de sus hijos, así lo decía el Prefecto: "No debe considerarse como una forma de sincretismo o mezcla de religiones. El Santuario es un lugar donde se manifiesta la cercanía de María. que acoge a todos y demuestra el amor del Señor a quienes la contemplan. A quienes no pueden recibir los sacramentos de la Iglesia católica no se les niega el consuelo de la Madre de Jesús".

El Papa Francisco y el Santuario

El cardenal Victor Manuel comentaba junto al Papa Francisco, en la audiencia del 1 de agosto la importancia del Santuario: "Al Santo Padre le importa mucho la piedad popular de los fieles peregrinos, porque refleja la belleza de la Iglesia que busca a Jesús en los brazos de María y confía su dolor y su esperanza al corazón de Su Madre". El Pontífice le tiene un gran aprecio a este lugar.

Historia del lugar

La historia de la primera aparición de la Virgen en el Santuario se remonta al siglo XVI. Un joven llevaba leche a uno de sus clientes cuando de pronto se le apareció una mujer con un niño en brazos. Esta le pidió que se la diera para su niño, el chico aceptó y se lo ofreció a la mujer. Para su sorpresa, cuando se encontró frente a su cliente, no había desaparecido la leche. El cardenal sobre la historia explicaba que: "Así se expresa la generosidad de quien está dispuesto a dar algo a los demás, desde su propia pobreza. No hace falta tener mucho para ser generoso... María ama la generosidad de sus hijos”.