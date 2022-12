Red de monjas en Italia: “Nos ayudamos mutuamente y ahora pedimos apoyo e incentivos”

Las monjas de toda Italia han decidido arremangarse y ponerse manos a la obra ellas mismas. Con la proximidad del invierno y la crisis energética, con edificios de hasta 10.000 metros cuadrados que corren el riesgo de quedarse a la intemperie y la dificultad de adquirir productos de higiene y alimentación, es necesario “trabajar en red” para hacer resonar con más fuerza la voz de este segmento de la población que, a pesar de la crisis vocacional, sigue siendo muy numeroso.

Desde Sicilia hasta Trentino, unas 80 clarisas y cistercienses, benedictinas y carmelitas, y muchas otras pertenecientes a otras órdenes, se reunieron en Roma a principios de noviembre para “comprender mejor las necesidades a nivel de gestión económica, administrativa y fiscal de las comunidades monásticas” y compartir buenas prácticas sobre cómo moverse en los mercados. Sor Chiara Lacchetti, promotora del encuentro de Roma, indica que “somos organismos jurídicamente canónicos reconocidos por la Sede Apostólica y las Prefecturas. A efectos de desgravaciones fiscales o de la posibilidad de acceder a cotizaciones, etc., no somos nada”.

Las hermanas hablaron de este tema y de muchos otros durante la conferencia de Roma. “Nos reunimos principalmente para compartir prácticas de recaudación de fondos y comunicación. Intentamos comprender juntos si nuestras comunidades y especialmente nuestras propiedades tienen acceso a los fondos del PNRR” (el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia).

Experiencias de trabajo de las hermanas

En la misma línea, las hermanas compartieron sus diversas experiencias en el trabajo. Las monjas trapenses de Vitorchiana Serena, por ejemplo, hablaron del taller de cosméticos y de las granjas con las que producen productos de mercado. Del Monasterio de Potenza llegó en cambio la experiencia de la cooperativa panadera, heredada por una de las hermanas. Y las monjas benedictinas de Sant'Anna, en Bastia Umbra, explicaron que recientemente han empezado a utilizar tierras de su propiedad o de los alrededores del monasterio para cosechar aceitunas y cultivar malta, trigo y otros cereales.

“Han conseguido interceptar a empresas que compran el producto cultivado y lo comercializan”, explica la hermana Chiara. “Trabajamos mucho pero luego, cuando vamos a vender, no tenemos número de IVA, no podemos acceder a las tiendas, siempre tenemos que hacer peticiones de ofertas libres que la mayoría de las veces no se corresponden con el coste de los materiales o el tiempo de uso”.

En el caso de las benedictinas, también se creó una marca, Bottega delle Monache. “No especifican qué monjas. La idea es que otros con capacidad para crear productos similares también puedan entrar en la misma marca. Ya no es cosa mía, es cosa nuestra”. Esta es, para la franciscana, la clave del futuro de la misma vida consagrada: “¡Haced sinergia! Hasta hace unos años seguíamos siendo autorreferenciales entre las distintas órdenes, nos dimos cuenta de que tenemos diferenciaciones carismáticas, pero a nivel práctico experimentamos los mismos problemas. Por eso es importante reunirse, también porque alguien antes que nosotras puede haber encontrado salidas que pueden convertirse en patrimonio de todos. Además de que, al menos en Italia, la presencia numérica disminuye rápidamente, por lo que, al ser cada vez menos, estar juntas es una gran ayuda”.

Un diálogo más constructivo

Por muy fuertes, unidas y capaces que sean, las religiosas necesitan apoyo. Por ello, hacen un llamamiento al Gobierno: “Nos hemos dado cuenta de que nos quedamos fuera de cualquier sistema de incentivos o primas. Pedimos que tal vez se cree una normativa que incluya experiencias como la nuestra, para que no todo sean donaciones”. Las hermanas piden a la Iglesia un diálogo más constructivo: “Muchos viven en el mito: ‘¿Pero no recibís 8xmille?’1. No, no recibimos ayudas directas. Por supuesto, no falta la ayuda de la Conferencia Episcopal Italiana ni el interés de los obispos individuales, pero digamos que a veces hay una sensibilidad más amplia, otras veces menos”.