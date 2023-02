Pilar Delgado: “El regalo de la visita del Papa al Congo será la paz”

“Me siento feliz. Estas personas me han enseñado el amor de Dios para todos. No me cambio por nadie a pesar de mis 75 años. A mis queridos malagueños os pido que recéis mucho por la paz en nuestro país”, con estas palabras se ha expresado Pilar Delgado, natural de Málaga y misionera de Nuestra Señora de África. Llegó al Congo en 1972 y desde allí explica a los medios de la diócesis de Málaga cómo ha seguido la llegada del Papa a Congo, junto a su comunidad, a través de la televisión.

Ella vive en Bukavu, a la orilla suroeste del lago Kivu, y capital de la provincia de Kivu del Sur, la zona del país donde se concentra ahora mismo el rostro más amargo de la guerra. Hasta allí no viajará Francisco, ya que milicias muy violentas combaten entre sí en esa región para apropiarse de las minas de coltán.

Los presos también están siguiendo la visita

La misionera explica que “toda la ciudad de Bukavu está viendo la televisión. Un grupo de obispos, curas, monjas y laicos nos representa en Kinsasa”. También los presos, de los que Pilar nos hace llegar una fotografía, siguen la visita en directo desde la cárcel. El viaje del Papa lo lleva a estar cuatro días en la capital del país antes de poner rumbo a Sudán del Sur, donde permanecerá durante tres días.





"Nuestro gran deseo es que el Papa nos traiga la paz"

Para ella, como para aquellos con quienes comparte la vida, “es una gran alegría la que vivimos. Nuestro gran deseo es que el Papa nos traiga la paz, pues estamos casados de ver tanta gente morir. El regalo de esta visita será la paz”, expresa. Pilar no duda en destacar las palabras del Papa que más impacto le han causado. “Ya estamos cansados de tanta muerte. Sus palabras han estado muy bien, que nos dejemos de tantos intereses económicos. Yo creo que a la comunidad internacional le importa tres cominos esto, le importa que África baje cada vez más, no que suba, sobre todo esta zona donde están las riquezas más grandes. Se podían hacer intercambios, pero no; quieren explotación. Estamos en la dependencia. La comunidad internacional está muy implicada en estas guerras, hay más de 20 millones de muertos de los que nadie habla. Y eso lo tenemos que denunciar. Ya estamos cansados y le pedimos al Papa la paz”, concluye.