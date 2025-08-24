El Papa León XIV pide por la paz en Ucrania en el rezo del Ángelus: "Que la conceda al atormentado país"

En este domingo 24 de agosto, el Papa León XIV, desde el balcón en San Pedro, ha llevado a cabo el rezo del Ángelus y el breve comentario que realiza sobre el texto del Evangelio.

"En el centro del Evangelio de hoy, nos preguntamos que si el Señor es el padre de la misericordia, ¿Por qué Jesús nos habla de que la puerta del cielo es estrecha? Se refiere con estas palabras a aquellos que no han comprendido que no sirve de nada celebrar actos religiosos si estos no transforman realmente el corazón de hoy.

Jesús pone en crisis la seguridad de los creyentes, nos dice que no es suficiente con profesar la fe y celebrar la eucaristía, nuestra fe es realmente auténtica cuando abraza toda nuestra vida, cuando es un criterio en las decisiones que tomamos, cuando es capaz de elegir el camino verdadero y no el fácil.

Jesús es la puerta que debemos atravesar y a través de él, ser justos con el resto. Pidámosle a la Virgen que nos ayude a transitar este camino y a atravesar esa puerta estrecha de la que hoy nos habla el Evangelio".

una petición especial por la paz en mozambique y en ucrania

También, en su habitual saludo a los peregrinos, ha mandado un cariñoso saludo de afecto al país de Mozambique, concretamente a Cabo Delgado, por la inseguridad y la violencia que se sufre en el país africano en estos momentos. También, ha pedido la paz en el territorio de Ucrania y por los que sufren las consecuencias desastrosas de la guerra y ha incidido en que la jornada de ayuno que tuvo lugar el pasado 22 de agosto, fue un acto de acompañamiento de oración mundial para pedir por la paz a este "atormentado país", en palabras del pontífice.