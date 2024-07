El obispo de Lourdes, sobre la retirada de las obras de Rupnik del santuario: "Sería preferible"

El obispo de Lourdes, Jean-Marc Micas, considera que sería “preferible” retirar las obras artísticas y mosaicos de Marko Rupnik del santuario francés como forma de protección y respeto a las víctimas de abusos por parte del exjesuita acusado de abusos sexuales y psicológicos a mujeres consagradas adultas.

No obstante, el titular de la diócesis de Lourdes opina que la decisión aún no está “madura”, pero en el comunicado recuerda que entre mayo y octubre de 2023 el propio Micas y el rector del santuario de Lourdes crearon una comisión para determinar cómo responder a "este difícil problema". Entre sus miembros había víctimas de abusos, expertos en arte sacro, abogados y personas implicadas en la prevención y la lucha contra los abusos y capellanes de Lourdes.

Respecto a la retirada de los mosaicos del santuario, Jean-Marc Micas cree que las opiniones están “muy divididas y a menudo polarizadas. ¿Hay que dejar los mosaicos donde están? ¿Hay que destruirlos? ¿Deben retirarse o exponerse en otro lugar? No hay consenso sobre ninguna de las propuestas. Las posiciones adoptadas son vivas y apasionadas", ha expresado.

A juicio del obispo de Lourdes, el caso de Rupnik nada tiene que ver con otras obras cuyo autor y víctimas están muertos, a veces desde hace siglos: “Aquí, las víctimas están vivas y el autor también. Además, con el paso de los meses he comprendido que no me corresponde a mí razonar sobre el estatuto de una obra de arte, sobre su ‘moralidad’, que debe distinguirse de la de su autor", se puede leer en el comunicado.

En este sentido, el obispo de Lourdes apunta que quienes peregrinan al santuario, incluidas las víctimas de abusos y violencia, son los primeros: "Los que sufren y los heridos que necesitan consuelo y reparación deben estar en primer lugar", y reafirma su compromiso por trabajar “estrechamente” con las víctimas por la sanación y la cercanía.