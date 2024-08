El Nuncio en Venezuela entrega las cartas credenciales a Maduro: "No significa un reconocimiento"

El nuncio apostólico en Venezuela ha entregado sus cartas credenciales como embajador al presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Aun continuan las polémicas que hemos estado presenciando en Venezuela sobre un posible fraude electoral y aunque Alberto Ortega Martín haya entregado sus cartas credenciales como nuncio de Venezuela han explicado que no significa que la Santa Sede de su reconocimiento a la victoria de Maduro, así lo aseguraba el vaticanista Rixio Portillo: "no significa un reconocimiento". Portillo señalaba que el periodo actual del líder chavista "termina el 10 de enero de 2025" y que por ello, "esto con Ortega solo fue un acto protocolar de entrega de credenciales sobre un nombramiento que se hizo muchísimo antes de las cuestionadas elecciones". Además hay que contar con que Nicolás Maduro aun no ha mostrado las actas de votación para justificar su victoria, aunque "actualmente él es un presidente en ejercicio, aunque también cuestionado".

El acto protocolar

El acto protocolar se realizó en el salón Sol de Perú y duró unos 25 minutos. Allí, el nuevo nuncio junto con Ignazio Ceffalia entregó la documentación que lo reconoce como diplomático en Venezuela. Se sumaron al acto Yván Gil, canciller, y Cilia Flores, primera dama. Maduro regaló un cuadro del beato José Gregorio Hernandez al Nuncio y el este le regaló un libro a Maduro del Papa Francisco, "¿Por qué tenéis miedo? ¿aún no tenéis fe?: El Papa ante la pandemia.

"Que cese la represión"

La autoridad del Episcopado no participó ya que exigen a Maduro: "Garantizar la transparencia de los resultados". De hecho insistían en su último mensaje en que al no respetar el resultado es un gran peligro ya que: "Desconocer la voluntad popular es ilegal y éticamente inaceptable". Además reclamaron en que "cese la represión contra los que han salido a protestar pacíficamente"

No hay una nueva agenda de trabajo

Es crucial señalar que aunque algunos medios del Estado Venezolano hayan querido hacer ver que existe una nueva agenda de trabajo entre Venezuela y el Vaticano ni la Conferencia de obispos ni desde la nunciatura se han pronunciado de manera oficial salvo el rechazo ante "el uso de la violencia en las manifestaciones públicas, la presencia y actuación junto a cuerpos policiales de civiles armados como mecanismos para disuadir la realización de la protesta pacífica ciudadana" y "las restricciones a la libertad de expresión y movilización, las detenciones o allanamientos arbitrarios , el encarcelamiento de personas, muchas ellas menores de edad, sin el debido proceso".