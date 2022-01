El niño que abrazó e hizo llorar al Papa en la JMJ Río 2013 cumple su sueño: "¿Te acuerdas de Nathan?"

En el año 2013, la ciudad de Río de Janeiro acogió la Jornada Mundial de la Juventud, un evento que siempre deja imágenes para el recuerdo especialmente para los habitantes de la ciudad que ven como millones de personas llegan al país para compartir momentos de oración y fe.

El pasado 3 de enero, mons. Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias, obispo de diócesis de Lorena, compartió en sus redes sociales dos fotografías muy especiales. La primera, tomada durante la JMJ de Río, conmovió a todo el mundo en 2013 y atrapa el momento en que Nathan de Brito – un niño de 9 años en 2013 – se lanza a los brazos del Papa Francisco llorando de felicidad, y en la que se puede ver un Papa también muy emocionado.

"Quiero ser sacerdote de Cristo"

En ese momento el niño dijo unas palabras al Papa Francisco: “Santidad, quiero ser sacerdote de Cristo, un representante de Cristo”. A estas palabras el Papa enseguida le respondió: “Voy a rezar por ti, pero te pido que reces por mí. A partir de hoy tu vocación se concretó. Cuando terminé de hablar con ella, me temblaban las piernas. Lloré mucho, quiero decir, no solo yo, el guardia de seguridad de al lado también. ¿Pero quién no lloraría? ”.

La segunda imagen muestra a Nathan de Brito en 2021. Un joven con una indumentaria religiosa y en compañía del obispo mons. Dom Joaquim, ya que ha estado de visita en la diócesis de Lorena, donde vivió durante algunos años.

"¿Te acuerdas de Nathan?"

En el texto que acompaña las dos imágenes, mons. Dom Joaquim pregunta: “¿Te acuerdas de Nathan?”. Y recuerda que aquel niño que en 2013 fue abrazado por el Papa Francisco, actualmente es postulante de la Orden de los Frailes Menores en Rondonópolis en Brasil.

En el año 2018, Nathan reveló su deseo de seguir su vocación al sacerdocio, y relató que el momento que marcó más su historia vocacional fue su primera Eucaristía: “Desde ese día, yo mismo, indigno como soy, me convertí en un sagrario viviente de Jesús Eucarístico. Otro momento muy fuerte para mí fue el inesperado encuentro con el Papa Francisco en la JMJ Río 2013”.

Marca de una campaña vocacional de la Conferencia Nacional de Obispos en Brasil

Ese abrazo con el Papa fue la marca de una campaña vocacional echada a andar por la Conferencia Nacional de Obispos en Brasil: “Me di cuenta de que existía esa campaña hasta que mi obispo diocesano, en una Misa en la que desempañaba como acólito, me comentó que me había visto en el cartel temático de la campaña”.