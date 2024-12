Lo que María descubrió al visitar un campo de desplazados en Burkina Faso: "Por la conversión de sus asesinos"

Al sur del desierto del Sáhara, se encuentra la región del Sahel: una franja de tierra extensa que concentra alguno de los países más importantes del África Occidental; Mauritania, Sudán, Etiopía y, también, Burkina Faso, pues bien, hace diez años, allí estalló una profunda crisis social consecuencia de los ataques yihadistas, la violencia de diferentes grupos extremistas islámicos han provocado el desplazamiento de unas 2 millones de personas, entre ellos la minoría cristiana que hoy, lanza un grito de socorro. Alguien que conoce bien cómo se desarrollar esta situación de violencia extrema en el país africano es María Armada, quien visitó el país en el año 2020.

"Es tremenda la situación que están viviendo. Cuando estuve allí, me encontré con un país al borde del precipicio que estaba asolado por una tremenda crisis de terrorismo. Había provocado ya un millón de de desplazados y, ahora, pocos años después ya hay 2 millones... cifras que siguen creciendo y que han llevado al país a vivir una gravísima crisis humanitaria, una realidad desgarradora que parece no tener fin", afirmaba nuestra invitada ante los micrófonos de COPE.

Durante su viaje al corazón de Burkina Faso, María tuvo oportunidad de conocer también cómo se trabaja en los seminarios y es que, curiosamente, a pesar de la persecución del cristianismo, la cifra de seminaristas no para de aumentar. "Se decía eso de que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, y es cierto. Yo así he podido verlo, he podido palparlo. Ellos mismos eran cristianos perseguidos por su fe en Jesucristo, que habían tenido que huir de sus pueblos. Estaban en el seminario estudiando y mientras estaban allí, sus casas habían sido quemadas, las iglesias de sus aldeas también, sus padres habían tenido que huir a buscar asilo en campos de desplazados", declaraba María Armada.

ACN La campaña navideña de ACN para no olvidar a los cristianos en África

ASÍ FUE EL atentado de 2019 en la iglesia de dablo, diócesis de kaya

Además, otro pilar fundamental en los diferentes campos de refugiados es la labor que realizan las hermanas del convento de la Inmaculada Concepción, algo en lo que también ha hecho hincapié nuestra invitada: "Tuve la suerte de conocer a supervivientes del atentado de 2019 en Dablo, personas que después de contarme la tragedia de cómo ocurrió, del horror, de lo que allí se vivió, nos contaban sin miedo, sin rencor, sin nada, cómo lograban perdonar. Son supervivientes que saben tomar su cruz, cargar con ella y que encima en lugar de pedir oraciones por ellos mismos, piden solo oraciones por la paz, y por la conversión de sus asesinos", finalizaba María Armada en 'Mediodía COPE'.