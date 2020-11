Los obispos franceses llevan al Consejo de Estado el decreto de Macron que suspende el culto religioso público

Monseñor Éric de Moulins-Beaufort, arzobispo de Reims y presidente de la Conferencia de Obispos de Francia ha presentado un recurso ante el Consejo de Estado, considerando que el decreto n ° 2020-1310 del 29 de octubre de 2020 que prescribe las medidas generales necesarias para hacer frente a la epidemia de la covid-19 en el marco del estado de emergencia salud, socava la libertad de culto, que es una de las libertades fundamentales en el país.

De hecho, Monseñor Éric de Moulins-Beaufort, tras consultar con todos los obispos de Francia reunidos en Asamblea plenaria el pasado lunes 2 de noviembre ha asegurado que consideran desproporcionada la prohibición de celebrar la Misa y otros sacramentos en comunidad. Para los fieles, estas celebraciones son vitales porque son un encuentro con el Señor y con sus hermanos.

Igualmente recuerda que los fieles católicos permanecen plenamente movilizados contra la epidemia y respetan todas las instrucciones sanitarias que han pesado sobre el país desde el principio.

También en Inglaterra y Gales los obispos exigen a Boris Johnson pruebas que justifiquen el cierre de templos y culto público. El presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster, y Mons. Malcolm McMahon, obispo de Liverpool, han escrito al gobierno británico para exigir una explicación que justifique el cierre de iglesias y de todo acto religioso público salvo los funerales.

The President of @catholicEW@CardinalNichols and Vice President Archbishop Malcolm McMahon OP have issued a statement on the four-week #COVID19 National Lockdown in England with a call to prayer https://t.co/VKFeVqHgfg