Los obispos de Estados Unidos piden superar divisiones tras el atentado contra Trump

El presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, Timothy Broglio, a la sazón, arzobispo castrense del país americano, ha calificado el intento de asesinato del expresidente Donald Trump, de ''horrible''. En una entrevista a Radio Vaticano - Vaticano News, ha insistido en que los estadounidenses deben expresar siempre respetuosamente su desacuerdo y la dignidad humana de cada uno.

“Together with my brother bishops, we condemn political violence, and we offer our prayers for President Trump, and those who were killed or injured. We also pray for our country and for an end to political violence, which is never a solution to political disagreements."