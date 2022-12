Leo Messi, tras ganar la Copa del Mundo: "Sabía que en algún momento Dios me lo iba a regalar"

“Es impresionante que pueda terminar de esta manera. Sabía que en algún momento Dios me lo iba a regalar y no sé por qué presentía y sentía que iba a ser esta. Una vez más me hizo dar una felicidad enorme”, con estas palabras se expresó Lionel Messi tras levantar la Copa del Mundo el pasado domingo en Qatar. Argentina se alzó con el tercer campeonato mundial de su historia con el “10” argentino como gran estrella, ya que fue proclamado mejor jugador del torneo.

Aquí tienes, sin duda, el mejor 'gol' de #Messi?? en toda su carrera... pic.twitter.com/3ND4wDjWDe — Jose Ignacio Munilla (@ObispoMunilla) December 19, 2022

No es la primera vez que Messi se refiere a la figura de Dios en un tono de admiración. Ya en el año 2018 el siete veces balón de oro se refirió a una gracia divina en su manera de jugar al fútbol: “Ya era así desde chiquito. No hice nada. Fue Dios quien me hizo jugar así, quien me dio ese don, no tengo duda de eso. Él me eligió a mí. Obviamente yo después hice todo lo posible para intentar superarme y lograr poder triunfar. Pero, obviamente, sin la ayuda de él, no hubiese llegado a ningún lado”, estas palabras las realizó para el programa de televisión argentino Pasión por el Fútbol.

"Dios sabe cuando es el momento"

En una entrevista en exclusiva al Diario Olé en la que contaba sus expectativas sobre este Mundial, también trató la mano de Dios en este tipo de torneos, afirmando que "no soy de hacer promesas ni he hecho promesas. Simplemente siempre pienso que Dios es el que decide, Dios sabe cuando es el momento, cuál es el momento y lo que tiene que pasar. Y siempre soy un agradecido de todo lo que me pasó tanto en lo futbolístico como en mi vida. Lo que tenga que venir, va a venir y creo que él es el que decide".