Cuando la educación salva: el testimonio de un joven en Sudán del Sur

La educación rompe barreras, es la base de todo progreso y crecimiento, tanto individual como social. Lo saben bien en Sudán del Sur, concretamente Adiama Andrea, de Wau: “Terminé mi cuarto grado en 2019 en la escuela secundaria Kapuki en Gudele 2, Juba. Mis estudios secundarios fueron pagados por una tía que se quedó en Juba, ya que mis padres viven en Wau, sin empleo ni perspectiva de actividades generadoras de ingresos”. El testimonio de Adiama Andrea es uno de los muchos del complejo Solidarity Teacher Training College (STTC), un proyecto de Solidarity with South Sudan. “Para comprar el material escolar y otras necesidades básicas de la escuela, solía subvencionar mis gastos de matrícula con los ahorros de los pequeños trabajos manuales que hacía los fines de semana en las obras de construcción de Juba”, asegura Adiama, recordando que se matriculó en la escuela en 2019 gracias a la experiencia de un amigo.

“La hermana Margaret, la antigua directora, me apoyó durante todo el proceso de solicitud hasta que fui admitido en el colegio”, indica, dando a entender que el acompañamiento fue clave en su periplo.





Todo tipo de formación

Con cariño y agradecimiento, asegura: “El STTC me proporcionó habilidades profesionales para la enseñanza y habilidades para la vida. Por ejemplo, conocimientos básicos de informática, gestión de pequeñas reparaciones domésticas y conocimientos culturales (a través de la música, la danza y el teatro)”. Así, gracias a la educación, en un país tan necesitado de desarrollo, Adiama ha conseguido un trabajo con el que puede sostener a sus hermanos y a su familia.

“Hoy me siento feliz porque me he graduado como docente profesional de inglés, CRE, matemáticas, ciencias, estudios sociales, educación física y salud. Los docentes profesionales son muy importantes y necesarios en Sudán del Sur, especialmente en Wau, que es un país predominantemente árabe”, indica.

Trabajo pacífico y en equipo

La comunidad estudiantil de STTC es un microcosmos de Sudán del Sur. Como tal, trabaja arduamente para construir relaciones pacíficas entre los grupos tribales dentro del colegio. La comunidad internacional de tutores también proporciona un modelo de convivencia pacífica y trabajo en equipo.

Hasta la fecha, más de 300 maestros de escuela primaria se han graduado del programa de formación inicial. El 70% de estos graduados están empleados actualmente en el sector educativo y muchos de ellos han regresado para servir en sus comunidades de origen.

Solidarity with South Sudan también patrocina a graduados seleccionados de STTC para estudiar una licenciatura en Educación en Kenia. Al terminar sus estudios, estos graduados regresan a Yambio y se convierten ellos mismos en tutores en el STTC durante al menos cuatro años. Además, en junio se puso en marcha un nuevo programa de diploma de un año de duración, que elevará aún más la cualificación del diploma del STTC, con una entrada inicial de 20 graduados que ya han completado el plan de estudios básico de dos años.

Solidaridad con Sudán del Sur

Solidarity with South Sudan es un nuevo modelo de ministerio y colaboración entre religiosos y religiosas y laicos, al servicio de los pobres.