El cardenal Pizzaballa, tras el ataque de Hamás contra Israel: "Estamos en una emergencia muy grave"

"Estamos en una emergencia muy grave y temo que se llegue a la guerra". Son las palabras del Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, que ha comentado a la agencia de noticias italiana SIR, el ataque desencadenado este sábado por Hamás, con el lanzamiento de 5.000 cohetes desde la Franja de Gaza hacia el sur y el centro de Israel (incluidas Tel Aviv y Jerusalén).

"Nos enfrentamos a una situación muy grave que ha estallado de repente, sin mucho aviso. Se trata de una campaña militar por ambas partes, muy preocupante en sus formas, su dinámica y su escala. Es una noticia muy triste", ha asegurado Pizzaballa.

Asimismo, ha lamentado "la toma de rehenes israelíes, un fenómeno que no es en absoluto justificable y solo alentará una mayor agresividad por ambas partes, especialmente por parte israelí".

