Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) recaudó el año pasado 133 millones de euros, su «máximo histórico»

La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) ha presentado este martes 21 de junio su memoria de actividades correspondiente al año 2021. El ejercicio ha sido positivo en grado sumo, hasta el punto de que el trabajo realizado por sus 23 oficinas nacionales ha permitido recaudar 133,1 millones de euros, «máximo histórico» de la institución fundada en 1947 por el sacerdote premostratense holandés Werenfried van Straaten, «Padre Tocino». Esta cantidad ha permitido financiar desde Köningstein (Alemania), donde ACN tiene su sede central, un total de 5.298 proyectos pastorales y de emergencias en 132 países. Según ha informado su presidente en España, Antonio Sainz de Vicuña, la ayuda de ACN llegó el año pasado a 1.181 diócesis —una de cada tres que hay en el mundo— y a 52.879 sacerdotes, uno de cada ocho.

Los diez países que más ayuda recibieron el pasado ejercicio fueron India (12,6 millones), Ucrania (6,1), Líbano (5,5), Siria (5,2), R.D. del Congo (3,6), Tanzania (3,6), Brasil (3,4), Irak (3), Nigeria (1,9) y Malawi (1,7).

Asia, con un 22%, fue el segundo continente receptor de ayuda tras África (30%), pero en la lista de naciones más favorecidas no figura China, uno de los países del mundo donde más persecución sufre la Iglesia. ¿Quiere eso decir que no se ayuda a China? «No. Por supuesto que ayudamos a China. Lo que pasa es que la forma de hacer llegar las ayudas y el difícil equilibrio del Vaticano con el gobierno chino hace que sea muy complicado. No podemos revelar la manera, pero sí se ayuda a la Iglesia clandestina en este país», responde a ECCLESIA el director de ACN-España, Javier Menéndez-Ros.

Las cuentas españolas: menos benefactores, pero más ingresos gracias a las herencias y legados

De esos 133 millones de euros de recaudación global, ACN-España aportó algo más de 18 millones, un 14% del total. Las cuentas españolas también han crecido en el último ejercicio. ACN-España recaudó el año pasado exactamente 18.683.672 euros, un 37,3% más que en el año anterior. Hubo incremento de donativos (de 11,8 a 13 millones), pero sobre todo de los ingresos procedentes de herencias y legados, que pasaron de 1,7 a 5,6 millones de euros. El número de benefactores, sin embargo, experimentó una importante caída del 18%, 2.870 menos. Aun así, la institución en España contó el pasado año con la generosidad de 21.592 bienhechores —14.098 de los cuales lo son desde hace más de cinco años— y con la ayuda desinteresada de 200 voluntarios. A nivel mundial, ACN cuenta con 347.000 benefactores.

ACN España lanzó el pasado año varias campañas en España. La que más aceptación tuvo fue la campaña navideña «Que haya sitio en tu posada», que recaudó 1,4 millones de euros. La respuesta a la lanzada con motivo de la visita del Papa Francisco a Irak se tradujo en 907.000 euros. La tercera iniciativa que más apoyo obtuvo fue «Resiste Líbano», que recaudó 663.000 euros, seguida de la emergencia en Haití tras el terremoto (618.000) y «Me duele África», campaña de apoyo a los cristianos africanos que sufren violencia yihadista (527.000).

Los proyectos de ACN

ACN recibió el año pasado 6.782 solicitudes de proyectos, de las que tuvo que rechazar 735, una cifra inferior a la de años anteriores, según ha indicado Menéndez-Ros.

Los proyectos aprobados por la institución, con un coste medio de 17.158 euros, son de distinta índole: desde ayudas para combatir la covid-19 (583 actuaciones por un importe de 9,6 millones de euros), al sostenimiento de los sacerdotes gracias a los estipendios de misas. «Cada 15 segundos se celebró una misa en algún lugar del mundo por los benefactores de ACN», subraya ACN. Casi la tercera parte de los fondos recaudados (un 28,2% exactamente) fueron dedicados a la construcción y reconstrucción de iglesias, siendo este el primer destino de dinero. El segundo, con un 19,6%, es ya el sostenimiento de los sacerdotes mediante los referidos estipendios de misas. Le siguen, en orden decreciente, la formación de sacerdotes y religiosos/as (13,5%), el sostenimiento de religiosas (10,5%), la ayuda a refugiados y de emergencia (9,9%) y la ayuda para medios de transponte (9,5%).

Según la memoria, ACN ayudó el año pasado a 13.381 futuros sacerdotes y adquirió 1.338 vehículos para facilitar el desplazamiento del personal de las Iglesias pobres y perseguidas. Entre las iniciativas apoyadas están también las vinculadas a la formación de laicos, la obtención de material catequético y el apoyo a medios de comunicación.