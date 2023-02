La aportación de la Iglesia española a la Asamblea del Sínodo: "No es un concepto abstracto, es una realidad"

Luis Manuel Romero, secretario de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida y Dolores García Pi, presidenta del Foro de Laicos, han sido los encargados de presentar en Praga el documento elaborado con las aportaciones de las diócesis, la vida consagrada, los movimientos y las asociaciones laicales. Comenzaron recordando que el camino recorrido permite afirmar que la sinodalidad avanza en la iglesia española pasando de ser una teoría o un concepto abstracto a una realidad que favorece la comunión.

En su intervención transmitieron a los 200 participantes en la asamblea los aspectos positivos de esta convocatoria emprendida por el papa para ser una iglesia acogedora y para todos que se ha vivido con ilusión y esperanza aunque no han faltado actitudes de escepticismo, miedo e incluso rechazo.

#nowlive#SynodPrague2023

The working groups are presenting their remarkshttps://t.co/VY6YdXSrVy