Andrea Riccardi, fundador de la Comunidad de Sant'Egidio: "La sociedad necesita el entusiasmo del Evangelio"

Andrea Riccardi, fundador de la Comunidad de San’Egidio, ha presentado este jueves, 9 de junio, su libro 'La Iglesia arde' en la iglesia Nuestra Señora de las Maravillas. Lo han acompañado el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro; la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la responsable de la Comunidad de Sant'Egidio en Madrid, Tíscar Espigares.

La última obra de Riccardi aborda las crisis y los desafíos de la Iglesia en la actualidad, que en realidad pueden ser, en opinión del autor, oportunidades de futuro. ¿Está viviendo la Iglesia católica una de sus peores crisis a nivel mundial? ¿Se enfrenta realmente el cristianismo a un problema de vocación religiosa?

Hoy jueves #9mayo 20 h en la Iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas.

Presentación del libro "La Iglesia arde". Intervendrán: su autor, Andrea #Riccardi, el cardenal arzobispo de Madrid Carlos Osoro, Margarita Robles y @TiscarEspigares.@santegidionews@arpaeditorespic.twitter.com/GvdJ99FaE9 — ComunidadSant'Egidio (@santegidio_ES) June 9, 2022

Una serie de preguntas que inquietan incluso a quienes observan el cristianismo y la Iglesia católica desde el exterior. Para Andrea Riccardi, fundador de la Comunidad de Sant'Egidio y prestigioso historiador del mundo contemporáneo y de las religiones, crisis no significa necesariamente final, sino una oportunidad para abrirse al futuro, para renacer, sabiendo que el gran riesgo consiste en contentarse con sobrevivir o en añorar un pasado que se cree mejor.

Un libro de impagable lucidez sociológica, valiente y polémico, que apunta directamente sobre los pecados cometidos por la Iglesia en la segunda mitad del siglo pasado y en el primer cuarto del siglo XXI.

Archidiocesis de Madrid - Andrea Riccardi presenta en Madrid su libro 'La Iglesia arde' acompañado por el arzobispo https://t.co/AxhZcwKfnd — ComunidadSant'Egidio (@santegidio_ES) June 9, 2022

Las palabras de la responsable de la Comunidad de Sant'Egidio en Madrid

Tíscar Espigares, responsable de la Comunidad de Sant'Egidio en Madrid, abrió el encuentro presentando el libro de Andrea Riccardi: “Es un libro que contempla la realidad a la luz del Evangelio […] a lo largo de las páginas se analiza la situación actual de crisis que no es solamente de la Iglesia, afecta a la sociedad, a la economía, a la política. La imagen de Notre-Dame en llamas invita a hacerse la pregunta, ¿qué será de la Iglesia y cuál es su futuro?”.

Según Tíscar, lo importante para Andrea Riccardi es “no ser irrilevantes, y a lo largo de este libro emerge con fuerza su condición de creyente y historiador […] Pone de manifiesto como desde el Concilio Vaticano II la Iglesia ha puesto el énfasis en la evangelización y, sin embargo, a pesar de esto, este medio siglo ha coincidido con el periodo de declive de los parámetros vitales de la Iglesia”.

“Una Iglesia quizás cansada, que ha perdido esa pasión y esas ganas de luchar. Sin embargo, Andrea Riccardi reconoce que vivimos en un mundo, quizás menos cristiano, pero no anticristiano, hay un humanismo de trasfondo cristiano en los hombres que no están en la Iglesia, pero que con ellos mismos hay que dialogar. Hombres de diálogo y de fraternidad”, dijo Tíscar.

Carlos Osoro: "La Iglesia tiene que salir fuera de una manera diferente"

El primero en hablar fue el cardenal Carlos Osoro que explicó como este libro de Andrea Riccardi le hizo ver como “estamos en una época nueva y la Iglesia tiene que salir fuera de una manera diferente, anunciando el Evangelio con un entusiasmo apostólico. Una Iglesia que tiene la misión de anunciar el Evangelio y tomarse en serio que este momento histórico es diferente […] el libro tiene una actualidad inmensa”.

Para el cardenal Osoro, 'La Iglesia Arde' está evocando una crisis, “pero no en sentido negativo”. Dirigiéndose al autor del libro, el arzobispo de Madrid admitió como hoy en día “faltan propuestas y entusiasmo, y sin propuestas que alcancen el corazón del ser humano, no vamos a ninguna parte […] la crisis de la Iglesia tiene que ser un tema que nos interrogue y nos apasione, porque creo que tenemos en la Iglesia hondura, vida suficiente para entregar y ofrecer a esta sociedad en la que vivimos entusiasmo”.

El arzobispo de Madrid añadió: “Si el 10% aquí en España asiste a Misa, pero un 43% no va nunca, nos tiene que interpelar. Y no para echarnos a llorar, sino por entusiasmarnos con el anuncio del Evangelio […] yo quiero dar las gracias a Andrea, por este atrevimiento […] hay necesidad de Dios y se manifiesta de forma muy diferente y distinta". Osoro insistió en que “tenemos que hacer todo lo posible para no tener sacerdotes u obispos cansados”.

Margarita Robles, ministra de Defensa: "Cada vez que el Papa plantea un cambio, ¡qué miedo que hay!"

A continuación tomó la palabra Margarita Robles, ministra de Defensa: “Admiro profundamente a la Comunidad de San Egidio y estar aquí con su fundador es un lujo”. Para la ministra este libro le hace reflexionar, desde un doble punto de vista: creyente y ciudadana.

“Como creyente, para mí son muy importantes dos cuestiones: no tener el miedo a cambiar el mundo y tener ese entusiasmo del que habla Riccardi. Esa combinación de plantar cara a las adversidades con el entusiasmo de pensar en un mundo más justo que tiene ser clave para nuestra vida”. La ministra de Defensa ha subrayado como durante estos años de crisis ha visto “muchísima gente buena que cuando llega el momento son solidarios. Hemos vivido la pandemia, estamos viviendo la guerra”.

Dirigiéndose a los demás invitados, Margarita también quiso hacer varias preguntas: “¿Qué piensan los ciudadanos de la Iglesia católica? ¿Por qué la gente no va a Misa? […] yo creo que a la Iglesia católica le faltan ganas de debate y la gente no encuentra ilusión en la Iglesia y eso es algo que nos debería hacer reflexionar”.

“Cada vez que el Papa plantea un cambio, ¡qué miedo que hay! […] tenemos que tener una visión más abierta y más humilde. Tenemos la obligación de salir, de compartir, trabajar por un mundo más humano. Le pido a la Iglesia que sea valiente”, ha subrayado la ministra de Defensa.

Las palabras del fundador de la Comunidad de Sant'Egidio, Andrea Riccardi

Por último, tomó la palabra el autor del libro y fundador de la Comunidad de San Egidio, Andrea Riccardi que quiso en primer lugar “dar tres gracias”: “A Tiscar, que tan bien introdujo este encuentro, a la ministra Margarita Robles porque siempre me sorprende cómo invierte su tiempo no solamente en su trabajo de Ministra de Defensa, sino en su trabajo de diálogo con la cultura, con la fe religiosa, jugándose un papel muy importante. Y gracias al Cardenal Osoro por su amistad, por su capacidad de ser amable, humilde, cordial y un hombre de diálogo. Me conmueve mucho y le agradezco lo mucho que ha ayudado a la comunidad de Sant'Egidio”.

El fundador de la Comunidad subrayó como “la Iglesia se está quemando y no lo habíamos notado, pero hay un fuego que consume la Iglesia y es la decadencia. Una Iglesia cansada en una Europa cansada. No sé si es culpa de la Iglesia, de Europa o de la sociedad que ha cambiado, pero estamos cansados y este cansancio está básicamente representado por una política que grita, populista, representada por este mundo del yo en el que estamos presos […] tenemos odio, ira, pero no tenemos entusiasmo".

Andrea valoró la presencia del Papa Francisco en la Iglesia: “Vino a Europa con una antorcha para prenderle fuego, y todos soplaron para apagar la antorcha, hasta desgastarlo, pero no vencerlo”. Para el historiador, “nuestra sociedad, que es una sociedad de buenas personas, necesitaría el entusiasmo del Evangelio […] hay un gran espacio para que la Iglesia renazca, pero muchas veces me parece que no hay diálogo, intercambio o encuentro”.

"Nuestra aventura como Iglesia no ha terminado"

“Creo que Europa está cansada, pero nuestra aventura como Iglesia no ha terminado, y nuestra aventura como Europa no ha terminado, porque Iglesia-Europa son parientes cercanos […] querida ministra, en este momento sentimos la necesidad y la belleza de sentirnos europeos […] ante la crisis de la Iglesia Ortodoxa, sentimos el valor de esta Iglesia Católica. Tenemos limitaciones y habremos hecho errores en nuestra historia, pero creo que esta Iglesia, con la humilde fuerza del entusiasmo del Evangelio, puede encontrar espacio en un mundo de hombres y mujeres que quieren colaborar, rezar, hacer el bien”, ha subrayado Andrea.

Por último, el fundador de la Comunidad de Sant'Egidio ha querido hacer un llamamiento: “Todos tenemos la responsabilidad, creyentes y no creyentes, de cambiar el mundo y la Iglesia debe hablarnos de esta esperanza. Creo que tenemos que volver a hablar, a hacer cultura. La fe necesita cultura. En este sentido, el libro es tan valioso como una mano tendida al pobre o la búsqueda de la paz. Necesitamos un cristianismo vivido y pensado”.