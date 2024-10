Prevenir posibles recaídas o detectar depresiones: las artes plásticas, una herramienta útil para tratar la salud mental

La salud mental es una de las pandemias del siglo XXI. Un reciente informe de UNICEF ha concluido que cuatro de cada diez adolescentes manifiesta haber tenido en el último año algún tipo de trastorno, por lo que cada vez se buscan más tratamientos y técnicas para identificarlo.

Una de las técnicas que más se asocia a una mejora de la salud mental es el arte. Una de las terapeutas que está recurriendo a ella es María Martínez, quien en 'Ecclesia al día' ha asegurado que es “una herramienta eficaz para a través de ella encontrar una ruta de acceso hacia el mundo interno de cada individuo y encontrar lo que ocurre con la persona que necesita esta ayuda”.

"El arte es una herramienta potente para llegar al inconsciente"

La terapeuta trabaja en diversos proyectos que ayudan a personas que padecen trastornos de salud mental, desde niños, a adolescentes o personas mayores como consecuencia de las adicciones, y ha sido testigo de “los resultados maravillosos que se dan a través de esta técnica”, también a través de iniciativas como 'Sanando en colores'.

Para María Martínez, el arte es “la liberación del inconsciente para el desarrollo de la persona”, por lo que a su juicio las artes plásticas constituyen “una herramienta potente para llegar al inconsciente”, como también puede serlo los sueños, la oración o la meditación.

A su vez, la terapeuta asegura que es una disciplina que no miente: “Muchos pacientes llegan al taller y dicen que no saben pintar, pero a la hora de hacerlo tengo un código estudiado donde veo que lo que han dicho verbalmente no se asemeja a lo que han hecho en la práctica”.

Las artes plásticas, una herramienta eficaz para detectar recaídas o depresiones

La técnica es sencilla: una hoja en blanco, unos lápices de colore y, a través de la creación, descubrir múltiples facetas de la personalidad de la persona: “Es un chivato impresionante. Hay muchísimos registros estudiados donde se ve si existe agresividad, dependencia con alguien de la familia, con los adictos si puede existir una recaída, alguno que se expresa con una sonrisa tremenda pero en el fondo tiene depresión tremenda y hay que ayudarle...”, ha explicado María Martínez.

Una terapia, apunta, que no es válida únicamente para pacientes con trastornos de salud mental, sino para cualquiera que quiera descubrir rasgos de su personalidad: “El arte va solo, pasada una semana o unos días hay quienes vienen diciéndome que han descubierto alguna parte suya, es fascinante”.

Los resultados son muy satisfactorios, asegura María Martínez, quien ha precisado que aquellas personas que fueron a sus talleres con tristeza, pasado un tiempo muestran la necesidad de continuar asistiendo a sus talleres.

“Ven la cosas desde otro prisma. El arte ayuda muchísimo a expresar los sentimientos, ayuda a tener habilidades sociales, a mejorar la autoestima, a focalizar los problemas... Cuánta gente no sabe expresar su sentimiento, pero el arte es una ruta maravillosa para ayudarte a hablar de los sentimientos que es tan importante. Todos los seres humanos tenemos esa parte oscura y es necesario indagar para verlo”, ha aseverado la terapeuta.