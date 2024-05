Manuel Bru, sacerdote: ''Evangelizar es dar testimonio provocativo, no hacer la guerra cultural''

Aunque el concepto 'Nueva Evangelización' es de Juan Pablo II, el espíritu de impulsar la evangelización empezó en el Concilio Vaticano II por parte de la encíclica 'Evangelii nuntiandi' (1975). Juan Pablo II planteó esta tarea para todos los países, los de vieja tradición cristiana y los que están en misión. Francisco en 'Evangelii Gadium' se centra en los nuevos lugares donde evangelizar: las periferias existenciales y materiales.

Manuel Bru, sacerdote y periodista con más de 20 libros en su haber presenta ahora: '¿Ha fracasado la Nueva Evangelización?'. Plantea su trabajo a través de 60 preguntas, aunque la principal es: '¿Qué es y qué no es la Nueva Evangelización?'. ''Aunque haya iniciativas con mucho éxito, no quiere decir que no sea un éxito real, sino que puede ser un éxito inmediato. Por ejemplo, si están ideologizadas o sean de un primer impacto''. Por eso incide en inciativas que no tienen un éxito inmediato y ''siembran verdaderamente el Evangelio'' para dar fruto no ahora, sino en el futuro.









''Vivimos con una sociedad con un ritmo muy acelerado'', por eso teme que la Iglesia piense que hacer actividades pastorales tengan este dinamismo de usar y tirar.

Frente a la lucha intercultural, la inculturación

'¿Qué tenemos que hacer para que no fracase la Nueva Evangelización?' plantea Raquel Caldas. El padre Bru responde con la idea que dio Ratzinger: ''Estamos llamados a vivir, sobretodo en Occidente, en minoría, frene a una sociedad plural''. Pero lo importante es que los cristianos sean comunidades misioneras.

La Nueva Evangelización debe basarse en dar testimonio de vida provocativo, pero que no sea de combate cultural. ''La evangelización no es una lucha intercultural'', es inculturación de la fe y en clave de diálogo, y no es impositivo ni de combate cultural.

''Hay que aprender de la sensibilidad de cada momento en la historia''. Para ello hay que escuchar y hablar, hacer una conversión pastoral constante.

Los laicos son los primeros a la vanguardia de la evangelización

Y en ese trabajo dirario para llevar el mensaje de Cristo, ''los laicos son los primeros que están en la vanguardia de la evangelización porque están en contacto con el mundo'', mientras que otras vocaciones están en la retaguardia, formación e iniciación. No podemos quedarnos en el primer impacto, debe haber acompañamiento. Y ahí están los laicos.

El papel de los jóvenes es llamativo, hay muchas iniciativas. Cree que los ''jóvenes de hoy vienen sin prejuicios, están más abiertos al anuncio del Evangelio''. Pero necesitan comunidades vivas donde vivir la fe, y por eso las experiencias de impacto no funcionan. ''Los jóvenes de hoy se hacen las mismas pregutnas de siempre: de dónde vengo, a dónde voy, etc''.