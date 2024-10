Del "infierno de abortar" a "tener esperanza": La historia de Karen, madre que ha bautizado a su niña de dos años

La parroquia San Josemaría Escrivá de Alcorcón fue escenario de un bautizo masivo el pasado sábado, un total de 17 niños que recibieron el Sacramento tras ser salvados del aborto por asociaciones como 'Más Futuro' o 'Rescatadores Juan Pablo II' que hacen su labor en la puerta de las clínicas abortistas.

El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, ensalzó el coraje de aquellos padres que han dicho sí a la vida pese a las dificultades.

Francis, la bebé de dos años que pudo ser abortada y ahora ha sido bautizada

Una de las pequeñas que fueron bautizadas a los dos años fue Francis, la hija de Karen. Su madre ha estado en 'Ecclesia al día' para compartir cómo vivió el bautismo de su hija, tres años después de que solicitase información para abortar en la clínica abortiva Dator.

“Mi expareja y yo decidimos abortar porque él no quería tener hijos y yo no tenía documentos ni familia que me apoyara, me sentía sola y pensé en abortar. Fue ahí cuando fui a la clínica Dator a pedir información”.

La decisión estaba tomada... hasta que en la puerta Karen tuvo la suerte de dar con tres rescatadores con las que entabló conversación y le ofrecieron ayuda: “Me aconsejaron que abortar no era la solución, que si no tenía ayuda me iban a ayudar. Hasta el día de hoy me siguen ayudando y aconsejando”, ha relatado.

Marta Velarde, presidenta de 'Más futuro': "el 99% de las mujeres nos dejan sus datos"

La presidenta de la asociación 'Más futuro', Marta Velarde, también ha estado en 'Ecclesia al día' para contar cómo es el día a día de estas personas que salvan vidas a escasos metros de los abortorios.

“Casi todas las mujeres nos escuchan. No es como cuando una persona entrega un folleto a otra y pasa de largo, porque la situación es distinta, vas a elegir que tu hijo no viva, no es cambiarse de casa o de coche, es un hijo, entonces el 99% de las mujeres nos dejan sus datos, su teléfono”, ha explicado Velarde.

En el momento en el que Dios regresa a la vida de las madres que han pensado en abortar pero dieron oportunidad a la vida, es uno de los momentos más emotivos para los rescatadores, como comenta la presidenta de 'Más futuro': “Ayudar no es acompañarla a un abortorio, ayudar como amigo es ayudarla a tener el hijo. Por eso la vuelta a Dios es increíble, pasan del infierno de abortar a tu hijo a de repente tener una vida, una ilusión y sobre todo una esperanza”.

Karen ha asegurado sentirse plena el día en el que su hija fue bautizada en Alcorcón por el obispo de Getafe. Previamente se confesó para “estar en paz con Dios y conmigo misma”, ha afirmado emocionada.

Además, agradece toda la ayuda que le ha proporcionado en estos años 'Más futuro': “Me regalaron mucha cosas, hasta que fui decidiendo que no podía vivir sin mi hijo y seguir con el embarazo”, ha recordado con lágrimas en los ojos.

Unos 8.000 bebés salvados del aborto gracias a la labor de los rescatadores

A lo largo de sus años de lucha contra el aborto, 'Más futuro' ha rescatado de manera directa a unos 8.000 bebés del aborto. Sin embargo, Marta Velarde ha hecho hincapié en que el perfil de la mujer que aborta ha cambiado.

“Ahora deciden que el bebé no vive porque sí. Otras están presionadas por el ambiente, pero la mayoría es porque sí, sin motivo económico ni nada. Ves coches de lujo y mujeres que van a la clínica sin necesidades porque sí a abortar”, ha lamentado.

Lo peor, señala Velarde, es cómo las clínicas abortivas ponen fácil a la mujer para que interrumpa el embarazo: “Cuando Karen entró en Dator le pusieron fácil el vaciado de útero, le anestesian y ya está. Algo fácil y rápido. Es rápido pero sabes que has decidido que tu hijo no viva. Eso no te lo devuelve nadie y lo tienes ahí”, ha advertido la presidenta de 'Más futuro'.

La asociación rescatadora no solo ofrece colaboración a embarazadas que se plantean el aborto, también las que ya dieron el paso con anterioridad y presentan secuelas psicológicas: “Tenemos el proyecto 'Caminando', que es una recuperación personal. La historia que has vivido no la puedes cambiar, entonces intentamos convertir un mal en un bien. Estamos con ella hasta que vemos que mejora psicológicamente aunque haya bajones. Volver a Dios ayuda mucho, te recupera como persona, ayudas a que otras personas no aborten”, ha explicado.