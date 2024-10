La historia de superación de Renata: un alter ego musical y una parálisis que la empujan a "estar más cerca de Dios"

Miriam Fernández nació con una parálisis cerebral que afectaba a la parte locomotora de las piernas: los médicos le dijeron a sus padres que jamás podría caminar y que nunca llegaría a llevar una vida normal. Sin embargo y contra todo pronóstico, con cuatro años comenzó a hacerlo y desde entonces, con ayuda de un andador, no ha parado. Sus padres la dieron en adopción y se convirtió en la pequeña de siete hermanos y a lo largo de su vida ha hecho muchísimas cosas: ha sido incluso campeona de España en natación de personas con discapacidad y estuvo a punto de entrar en el equipo paralímpico. Además de eso, es actriz y conferenciante, pero a ella lo que le gusta y con lo que disfruta de verdad es cantando.

Hace mucho tiempo que el andador dejó de ser el centro de mi vida" Miriam Fernández, cantante con parálisis cerebral

La cantante nos ha acompañado en 'ECCLESIA, es domingo' para contarnos todos los detalles de sus nuevos proyectos y de cuál es el peso que tiene la fe en una una carrera artística y profesional como la suya. Hemos aprovechado la ocasión para preguntarle a Miriam qué es lo que ella siente cuando canta: “Para mí siempre ha sido un salvavidas, un motor muy importante. En general, el escenario es una manera de contribuir a cambiar el pequeño trocito de mundo en el que nos ha tocado vivir. Siempre elijo proyectos que tengan unos valores detrás y que puedan representar lo que considero más apropiado”. Además, un complemento que ha marcado la vida de Miriam ha sido el andador que necesita para poder desplazarse. Ella recalca que “hace mucho tiempo que dejo de ser el centro de mi vida. Aparte de mi descapotable, es una forma de ser más feliz y de aprender mucho”.

No se puede entender la carrera musical de Miriam sin conocer antes a Renata, su alter ego en el mundo de la música: “Este proyecto es tan concreto y tan bonito que quise darle un nombre propio. Renata viene de renacer, de estar aún más cerca de Dios y darle gracias a través de la música”.

"Metanoia Es hacer un cambio que te acerca más a Dios"

La elección de este título tiene una explicación: “ Es un término que significa hacer un cambio que te acerca más a Dios todavía. Es dejar o parar el camino por el que estabas transitando y escoger otro que te acerque más a Dios”. Ha sido justo en ese momento cuando hemos querido preguntar a nuestra invitada cuál es la relación que ella misma tiene con la fe. “En la vida tenemos que preguntarnos el para qué y no el por qué. Al fallecer mi padre cuando tenía 18 años, me acerqué más a él. Me casé hace dos años y considero que el sacramento es algo de tres. Este disco surge de otro momento difícil de mi vida, cuando decidí casarme, personas muy cercanas y de mi entorno me mostraron una cara que no conocía y ahí pasé un duelo muy importante.

Además, la importancia espiritual en su nuevo trabajo, en 'Metanoia' es fundamental: 'Habla y da importancia a la necesidad de creer en algo, la parte espiritual del ser humano es muy importante”.

La historia de Miriam es una auténtica historia de superación y en la entrevista nos ha dejado un mensaje sencillo y cargado de significado: “La vida te da unas cartas y lo que tienes que hacer es decir, 'tengo estas cartas, vamos a jugar'. De igual forma, cuando sufrimos tenemos que permitirnos que salgan esas emociones pero llegado s un punto debemos decir, 'vale, hasta aquí'. Aunque el para qué no llegue de la forma en la que espero, siempre hay uno para todo lo que nos sucede.

La Virgen de Guadalupe tiene una importancia esencial en la vida y en la carrera profesional de nuestra invitada, y esto tiene una explicación muy especial: “La Virgen siempre ha sido la madre a la que le cuento mis cosas. En este nuevo trabajo hemos estrenado una canción que se llama 'Guadalupe', y es un homenaje a la virgen mexicana porque gracias a la fundación Nemesio Díaz pude financiar este disco y sacarlo a la luz. Por primera vez hablo de Dios sin ningún tipo de tapujos y quería agradecerlo”.