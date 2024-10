La Fundación 'PorCausa', contrario a derivar migrantes sin papeles a terceros países: "¿Es correcto encerrar a alguien porque emigra?"

Bruselas ha debatido este jueves sobre la política migratoria de la Unión Europea. Úrsula Von Der Leyen plantea exportar el modelo de la presidenta de Italia, que es derivar a los migrantes que llegan en situación irregular a terceros países, en este caso a los dos centros de internamiento de Albania

Una propuesta polémica.

Esos migrantes derivados a ambos centros albaneses, y del que no podrán salir, deben ser hombres adultos y en buen estado de salud. Para la directora de 'PorCausa', entidad comprometida con los derechos de las personas migrantes, es un error estas políticas tal y como ha manifestado en 'Ecclesia al día'.

“¿Estimamos correcto encerrar a alguien porque emigra? Cuando llega alguien y no tiene papeles es un problema administrativo, no es un delito y no deberían encerrarte en ningún sitio. Son medidas que no son útiles, el sistema de control migratorio europeo no está funcionando”, ha expuesto Lucila Rodríguez-Alarcón.

Rodríguez-Alarcón tilda de "Deshumanizada" la política migratoria de la UE

Para la directora de 'PorCausa', es un sistema basado en la deshumanización y que además “nos damos un tiro en el pie”, poniendo como ejemplo la falta de mano de obra en Reino Unido a raíz del Brexit: “”Hablaron de fletar un barco, la primera cárcel flotante y tienen una carencia de 400.000 trabajadores inmediatos. No solo jugamos con algo tan peligroso como deshumanizar a unos colectivos, sino que jugamos con nuestra capacidad futura” ha advertido.

Medidas como la de Italia de derivar a los migrantes a Albania, opina Rodríguez-Alarcón, es una polémica que realmente Europa lleva aplicando desde el año 2000, incluida España: “En Mauritania o Senegal España invierte mucho dinero para evitar que los flujos entren y nuestros CIES son prisiones arquitectónicamente hablando. Esto puede dar a lugar a una forma de comportarnos que luego puede ser irreversible”, ha alertado.

Y es que para la directora de 'PorCausa', Europa está creando un sistema migratorio donde las personas no pueden venir tranquilamente con papeles: “Cuando vienen están desesperadas, se han gastado un dinero en un periplo potencialmente mortal, llegan agotadas, deprimidas... Esto lo hemos creado nosotros”, ha lamentado.

A su vez, este sistema no permite por ejemplo a los empresarios que desean contratar a temporeros extranjeros en campañas como la recogida de la aceituna a través de las embajadas de los países: “Cada vez es más complicado. El problema de la agricultura española es tremendo. Gastamos muchos recursos en externalizar, dotar de capacidades a países terceros con realidad democrática muy dudosa que no representa los valores europeos”, ha cuestionado.

Las soluciones que ofrece la directora de 'PorCausa'

A juicio de Lucila Rodríguez-Alarcón, propuestas como la del Gobierno de España de habilitar el aeropuerto de Ciudad Real para acoger a personas migrantes, siguen orientadas a la retención de personas: “Estamos generando un sistema que no es sostenible, porque no puedes meter en centros a los que llegan, no permitimos los tránsitos a otros países y, al no regularizar, creamos una masa de personas en situación irregular, lo cual no es positivo para las necesidades de los trabajadores de nuestro país ni para los que llegan, porque pierden derechos y acaban en situaciones muchísimo más complicadas de seguridad propia y ajenas”, ha opinado.

Para la directora de 'PorCausa', la solución pasa por un lado por la regularización extraordinaria de migrantes a través de la ILP que aprobó en el Congreso de los Diputados, y por otro lado una reforma profunda que genere un “sistema administrativo ordenado que permita a la gente venir con papeles, que sirva a los empresarios y a las personas que llegan porque tienen un capital original con el que pagan sus trayectos con el que podrían pagarse un piso, poder estudiar sus hijos... Ese capital humano y económico se está perdiendo porque el sistema no funciona pero cada vez se invierte más en ese sistema fallido”, ha lamentado.