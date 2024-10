El coordinador del 'Proyecto Repara', tras el acto de reconocimiento a las víctimas de abusos: "Quieren ser oídas"

Uno de los actos más destacados de esta semana en el seno de la Iglesia ha sido el acto de reconocimiento y reparación a las víctimas de abusos que tuvo lugar en la Catedral de la Almudena el 21 de octubre.

Durante el acto, donde los protagonistas fueron las víctimas, el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, les pedía perdón por los años en los que la Iglesia ha mirado hacia el otro lado.

“Las lágrimas y las heridas nos han abierto los ojos para reconocer que no hemos cuidado de las víctimas, que no os hemos defendido, y que nos hemos resistido a entenderos cuando mas lo necesitabais. Lo sentimos profundamente. En este acto reconocemos que ha habido abusadores dentro de la Iglesia. Nos ha costado reconocerlo. son lo opuesto a lo que pretendemos anunciar o hacer. Que lo haya en otros sitios no nos sirve de ningún consuelo. Gracias por confrontarnos con la verdad desnuda, que es la única que nos hace libre como dices Jesús”, expresaba el cardenal Cobo.

Desde hace seis años, la archidiócesis madrileña puso en marcha el 'Proyecto Repara' para la acogida y acompañamiento de las víctimas de abusos de toda índole en el seno eclesiástico. Su coordinador, Miguel García Baró, ha puesto el foco en la importancia en el acto de reconocimiento a las víctimas en 'Ecclesia, es domingo'.

“Fue muy importante para los que les conocemos directamente. Se sienten infinitamente acogidas por fin. 'Repara' es un acrónimo, solo acogemos, prevenimos, cuidamos y desde luego la reacción es muy positiva”, ha manifestado.

Ser escuchadas: la demanda de las víctimas de abusos

En este contexto de lucha contra los abusos, proyectos como 'Repara' se antoja necesario para el acompañamiento hacia las víctimas de los abusos, ya sea de índole sexual o de conciencia: “En el cristianismo y su transmisión, la paternidad espiritual es muy importante, y hay que cuidar muchísimo cómo se dirige espiritualmente a otra persona sin por eso meterse en su fuero interno, sin dirigir su conciencia ni intervenir demasiado en su personalidad, sino únicamente haciéndola más libre”, ha expuesto García Baró.

Cuestionado por qué es lo que más demandan las víctimas que son acompañadas por el 'Proyecto Repara', su coordinador lo tiene claro, “ser oídas”. “Alguno incluso dicen 'óiganme, me crean o no'. Lo que necesitan ante todo las víctimas es ver la cara auténtica de la Iglesia recuperada, que lo que les ocurrió es un fenómeno que condenamos todos y que la Iglesia no es eso”.

La labor de acompañamiento del 'Proyecto repara' con las víctimas

A partir de ahí, cuenta García Baró, en 'Repara' “intentamos ayudar psicológicamente, asistencia jurídica si se necesita, pero lo nuestro es recibir, acoger y procurar restañar las heridas. Muchas personas no quieren ni siquiera denunciar pero sí quieren ser oídas”, ha destacado.

En este sentido, ha aseverado que la sensibilización social es lo más difícil de lograr: “Si la gente no entiende ese dolor y cómo el cristianismo ha sido traicionado y lo difícil que es restablecer los hilos de confianza, pues todo esto queda como un asunto penal más. Cuando no se conoce a ninguna víctima directamente es difícil hacerse la idea de cuál es el problema que estamos afrontando”, ha subrayado.