'Arzobispo Morcillo': el centro formativo de Valdemoro que recupera a jóvenes con problemas: "No te prejuzgan, te tienden la mano"

Raúl Planelles, de 18 años, estudia electricidad en la 'Escuela Comarcal Arzobispo Morcillo' de Valdemoro (Madrid), un centro que acoge a jóvenes que en el pasado cargaron “con una mochila de fracasos” para recuperarles y darles un porvenir.

Coincidiendo con los sesenta años de la apertura del centro, este jueves, 28 de noviembre, reciben el 'Premio Carisma' de la CONFER en la categoría de Educación. Unos premios con los que la Conferencia Española de Religiosos reconocen a personas e instituciones que sirven y promueven la vida religiosa, mostrando los valores evangélicos en sus trabajos.

El director de la escuela 'Arzobispo Morcillo', César Rodríguez, ha mostrado su orgullo por este reconocimiento en 'Ecclesia al día', ya que “servirá para visibilizar la labor que hacen estos profesores tan comprometidos”.

Rodríguez ha explicado que se trata de un centro especial, cuya titularidad es de Cáritas y que proporciona a sus alumnos una formación basada “en los valores cristianos” y “mirando a la persona, lo que puede hacer, no lo que no puede hacer”.

La oferta formativa de 'Arzobispo morcillo'

La 'Escuela Comarcal Arzobispo Morcillo' cuenta con una doble formación orientado a los más desfavorecidos, la primera es la educación reglada a través de cursos de empleo “para personas que se han quedado fuera del sistema”, y por otro lado los grados básico, medio y superior con perfiles profesionales en sectores de mucha salida profesional como automoción, administración, finanzas, márketing o publicidad, entre otras.

“Luego están las aulas especiales, aulas de compensación como dice nuestro obispo Ginés (titular de la diócesis de Getafe) que tienen desfase curricular importante, absentismo agravado, alumnos incluso con medidas judiciales”, ha comentado Rodríguez.

El director ha explicado también que el rango de edad es amplio, desde los catorce años hasta quienes quieran reciclarse en cualquier momento: “Nuestra bolsa de empleo es para siempre, los alumnos nos utilizan para ello, los profesores hacen de amigo o de padre queriendo lo mejor para ellos”, ha aseverado.

Y es que como ha lamentado, buena parte de su alumnado vienen al centro “estigmatizados, con una mochila de fracaso y nosotros no prejuzgamos, vemos las potencialidades que tienen. Algunos alumnos han llegado a la Universidad porque ven que tienen capacidades”, asevera.

La experiencia de raúl en 'Arzobispo morcillo': "Te tienden la mano"

Uno de los estudiantes de la 'Escuela Comarcal Arzobispo Morcillo' de Valdemoro, Raúl Planelles, asegura sentirse muy orgulloso de sus profesores por su implicación: “En cualquier instituto cuando un alumno hace algo mal le suelen crucificar, y en este te ayudan, te tienden la mano, si no vas a clase van al parque y te llevan recordándote que te juegas tu futuro y educación. Por eso me ha dejado mucha marca”, ha explicado en 'Ecclesia al día' el adolescente.

De ahí que el consejo que transmite Raúl ha chavales de su edad con problemas, es que “no está perdido, porque si piensas que estás en el pozo no vas a salir. Céntrate, quítate de las malas compañías si las tienes porque influye un montón los amigos que tienes. Si no te entiendes con un profesor no preocuparse, centrarse en lo que tienes que hacer”, ha opinado.