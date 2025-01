'Alumbra la vida': una vela por cada niño asesinado a través del aborto

En nuestro programa 'Ecclesia al día' de TRECE hemos hablado de la iniciativa 'Alumbra la vida', que consiste en encender una vela por cada bebé abortado. Por tercer año consecutivo, este proyecto se ha llevado a cabo en ciudades de España, Hispanoamérica y Estados Unidos durante la jornada del pasado 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Se trata, sin duda, de un acontecimiento único que, además, tiene su coordinación internacional desde España. Para hablar sobre este evento, hemos entrevistado a Fuencisla Casanova, portavoz delegada de Alumbra la vida en Madrid. "Salimos a la calle y damos testimonio a través de la lectura de un manifiesto al que se han adherido infinidad de asociaciones tanto en América como en Europa. También, durante esta jornada, encendemos una vela y levantamos las manos en señal de inocencia para visibilizar las víctimas de esta terrible lacra que es el aborto".

Además, Fuencisla ha explicado que, en muchas ocasiones, las mujeres se sienten presionadas a abortar, y por eso, el encender una luz pretende iluminar la oscuridad a la que se enfrentan muchas jóvenes. "Pretendemos arrojar luz en esta oscuridad, que es la protagonista de la actual cultura de la muerte en nuestro país". En España, por ejemplo, durante 2024 se superaron los 103.000 abortos. Para 'Alumbra la vida', la necesidad de que impere el humanismo cristiano en nuestra sociedad es su principal objetivo.

"Hay un síndrome post-aborto, por tanto, el aborto es un trauma. Una mujer que va a un abortorio tiene miedo y se siente sola. Por esto mismo, el aborto no puede ser un derecho, porque para que sea un derecho, la mujer tiene que ser libre para elegir. Y en la mayoría de los casos, las mujeres no son libres. Estas chicas viven situaciones muy difíciles en las que no tienen el apoyo ni de su pareja ni de sus familiares, y tampoco cuentan con recursos económicos". Fuencisla ha recalcado que todas estas mujeres necesitan apoyo psicológico para poder optar por la vida y evitar un trauma que las acompañe durante toda su existencia.

La portavoz delegada de Alumbra la vida en Madrid ha hecho hincapié en la gran espiritualidad que existe en América, "Lo que distingue a América de España es su enorme espiritualidad. Los hispanoamericanos tienen muchísimos valores y están muy arraigados al Evangelio y al mensaje de Jesucristo. Eso se ve en la manera en que masivamente salen a la calle para revertir todas las ideas sembradas por la cultura de la muerte". Todos los que participan en estas marchas consideran que la vida debe ser defendida y que, por tanto, la lucha debe continuar.