Viaje apostólico de Francisco a Chipre y Grecia del 2 al 6 de diciembre

Por invitación de las autoridades civiles y eclesiásticas locales, del 2 al 4 de diciembre Francisco estará por primera vez en Chipre donde visitará la ciudad de Nicosia. De allí se trasladará a Grecia, donde permanecerá del 4 al 6 de diciembre. Están previstas dos visitas: a Atenas, donde la última presencia de un Pontífice se remonta a 2001 con Juan Pablo II, y luego a la isla de Lesbos, donde Francisco ya estuvo en 2016 en una histórica visita con el Patriarca de Constantinopla Bartolomé y el arzobispo de Atenas y de toda Grecia Ieronymos, para expresar cercanía y solidaridad tanto a los refugiados como a los ciudadanos de Lesbos y a todo el pueblo griego que tan generoso en acoger a los migrantes y refugiados. El programa se dará a conocer próximamente, mientras tanto, se confirma el deseo expresado por el Papa hace ya más de un mes en la entrevista concedida a Radio Cope, la emisora ??de la Conferencia Episcopal Española.

Lemas y logotipos

La Oficina de Prensa del Vaticano también dio a conocer el logotipo y los lemas de las dos visitas. Para Grecia, el logo representa a la Iglesia como un barco que atraviesa las turbulentas aguas del mundo, con la cruz de Cristo como mástil y el Espíritu Santo inflando sus velas, cuya forma estilizada evoca la figura del Papa, que llega como amigo de Grecia. Los colores amarillo y azul simbolizan las banderas de la Santa Sede y la República Helénica. La frase del lema está tomada del Mensaje del Papa para la 36ª Jornada Mundial de la Juventud. La frase completa es: «Abrámonos a las sorpresas de Dios, que quiere que su luz brille en nuestro camino». En un tiempo –se lee en la nota oficial– que se ve afectado por las consecuencias de la pandemia y la reciente crisis financiera, se expresa la esperanza de que la visita del Papa traiga un rayo de luz para el futuro de Grecia, un país con un profundo arraigo en la fe y un pasado brillante.

En cuanto a Chipre, el logotipo tiene impreso el mapa de la isla en el fondo. A la izquierda, el papa Francisco vuelve su mirada hacia el santo patrón, San Bernabé, mientras que a la derecha hay una rama de olivo atada a una espiga de trigo, signos de paz y comunión. Arriba y abajo, en griego e inglés, el lema del viaje apostólico y con la inscripción de la visita del Santo Padre a Chipre y la fecha del viaje. Los colores naranja y verde de la bandera chipriota se destacan en el logotipo junto con el blanco y el amarillo de la bandera del Vaticano. El lema dice: «Comforting each other in faith ? «Consolarnos en la fe» y está inspirado en el nombre del Apóstol Bernabé, que puede significar hijo de exhortación o consolación. Se sugiere la importancia del consuelo y el estímulo mutuos, dimensiones esenciales para el diálogo, el encuentro y la acogida y rasgos notorios de la vida e historia de la isla.

