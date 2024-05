Twenty One Pilots, o cómo citar a Dios en la música sin tapujos

''Twenty One Pilots'' llevan publicando discos desde 2009. La música del dúo que forman Nick Thomas y Chris Salih, de Ohio, está en lo más alto actualmente. Su música es de las más 'stremeadas' de la historia. Ahora son están en el puesto 40 de más escuchados en Spotify y en YouTube tienen casi 3 billones de visitas, una cifra que comparten muy pocos artistas.

En cuanto al mensaje cristiano en sus letras, su mensaje cristiano es abierto. ''No hay tu tía'', comenta Guillen Climent, de Megastar. Lo han confirmado muchas veces. Proceden de familias cristianas y en su carrera hemos visto unas referencias que, si bien, no son alabanzas a Dios, hay referencias: ''a ellos les preocupa, tienen presentes a Dios''.

La primera canción del primer álbum está dedicada al segundo mandamiento: 'No usarás el nombre de Dios en vano'. El título es 'Implicit Demand For Proof' (Demanda implícita de pruebas).

''No quiero faltarte al respeto / Simplemente estoy muy perplejo / Por tus formas de actuar / ¿Por qué no nos dejas usar tu nombre?''

Son dudas que pueden tener los niños que empiezan catequesis y tienen dudas. Según Guillem ''Es como empezar en la fe''.



''Estoy llamando a tu rayo / Desde tu oscuro escondite / Vamos, muéstrame / Tu rostro''.

En este mismo disco hay otras referencias. Guillem destaca el tema 'Addict with a pen' (Adicto con un bolígrafo). Empieza con un: ''Ey, qué tal''. Normalizn la presencia de Dios en sus vidas. En otras canciones encontramos citas directamente de san Pablo, del Génesis. Ver las vinculaciones cristianas en la letra de este dúo es un tema ''inabordale, no acabaríamos con el primer álbum'', sentencia Guillem.

''Hola, no hemos hablado en bastante tiempo / Sé que no he sido el mejor de los hijos / No he encontrado una gota de ti / Te especializados en morir, me escuchas gritando: ''¡Padre!''





En el tercer disco, 'Blurryface' (cara borrosa), del 2015, encontramos 'Doubt' (Duda), que es de otro estilo. Durante su caarrera han ido probando sonidos, ritmos y estilos. También han tenido fluctuaciones en la fe. ''Quizás han conetado tanto con al gente'' por expresar esos altibajos, ''su fe crece y sus dudas también''. Y en estas dudas piden que Dios no se olvide de ellos.

La alegría o los bajones de fe pueden representar a muchas personas. ''No son ejempos agresivos, cuentan su vida con sus fallos y defectos en la fe''. En Doubt, 'Twenty one pilots' piden a Dios que no pase de ellos. ''Mucha gente les considera como los grandes misioneros del siglo XXI. Son uno de los grupos más escuchados por la gente joven''.

Este 24 de mayo han sacado un nuevo álbum. 'Clancy'. El videoclip que acabamos de conocer, 'At the risk of feeling dumb' (El riesgo de sentirse estúpido) tiene una estética muy especial. ''Se preocupan mucho por darle contenido visual que dé valor a su obra''. En sus conciertos lo llevan, por ejemplo, árboles. ''Se inteprreta como que su fe es dura como un roble, o que crece''.

¿Hablaráe ste álbum de Dios? Según Guillem, ''cada uno tiene que empezar a escuchar este álbum y ver en qué momento de fe se encuentra la fe de Twent One Pilots''.