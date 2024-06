'No lo tiro, Salamanca': así funciona el grupo de Whatsapp para compartir objetos gratis

'No lo tiro, Salamanca' es el grupo de Whatsapp donde se anuncian productos de todo tipo para darle una segunda vida siempre que estén en buen estado de uso. No se trata de una plataforma para comprar bienes de segunda mano, sino que funcionan a través del intercambio o regalar esos artículos sin ponerles un precio.

El número de integrantes en el grupo de Whatsapp no deja de crecer, muchos de ellos padres que anuncian juguetes de sus hijos ya mayores, o prendas de vestir que ya no utilizan, como explica el administrador de 'No lo tiro, Salamanca', Andrés Hernández.

“Lo que hemos hecho siempre es que si el niño crecía la ropa se la quedaba el hermano pequeño, y ahora lo hacemos igual pero añadiéndole la potencia de las redes sociales”, ha explicado en 'Ecclesia al día'.

El grupo ha resultado ser todo un éxito, y que Hernández atribuye a la bondad de sus integrantes, rehuyendo de quienes no están sensibilizados con el reciclaje “y prefieran tirar algo antes de que lo utilice otra persona”.

“En un primer momento intruduzco a gente que pertenece a grupos ecologistas concienciados con el medio ambiente y no contaminar, pero conforme el grupo crece pues se introducen a más personas que trabajan con grupos vulnerables, emigrantes, etc. que tienen más necesidad”, ha precisado el administrador.

Los anuncios más frecuentes que aparecen en 'No lo tiro, Salamanca' es la ropa: “Hay mucha gente que cambia de talla porque engorda, no le vale y la puede utilizar otra persona. Los juguetes también son habituales porque los niños crecen. Son muy variados”, asevera Andrés Hernández.

Además, la plataforma también ofrece la posibilidad de informar sobre los contenedores donde se han dejado artículos en buen estado para su recogida: “Mucha gente cuando tira al contenedor algo que vale como muebles o unas zapatillas y las deja fuera para que quien tenga necesidad la pueda coger. Nosotros lo que hacemos es que si veo esas zapatillas hago foto, mando ubicación al grupo de Whatsapp y lo envío, siempre comprobando antes que esté en buen estado”, ha explicado.

Actualmente 'No lo tiro Salamanca', ha sumado más de 700 usuarios y en el que se han donado más de 3.500 objetos. Los interesados en ingresar en esta comunidad virtual deberán enviar un correo con su nombre y número del teléfono a: nolotirosalamanca@gmail.com.