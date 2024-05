La presencia de Dios en tres canciones de Taylor Swift

Taylor Swift actuará en Madrid los próximos 29 y 30 de mayo. El suyo será el primer concierto en el Santiago Bernabéu tras el final de la reforma del estadio.

Es la estrella mundial del momento, está en lo más alto desde hace tiempo y parece que no se quiere bajar de la cima, ''es insaciable, es de las artistas que más álbums saca'', comenta Guillem Climent. Ahora está produciendo ella misma canciones anteriores ya publoicadas. ''Es increíble cuando sale una canción suya, lo mucho que llega a sus fans''. Ahora Fortnight, con Post Malone, está reventando las listas.

Taylor ha afirmado en varias entrevistas y medios que es cristiana, que sus raíces lo son. Guillem ha investigado sus letras y concluye que ''no hay esplícitamente alabanzas a Dios, pero sí toca'' el tema. Un ejemplo es 'Our Song' que cerraba su primer álbum, 'Taylor Swift': Tenía 14 años.

''Y cuando llego a casa, antes de decir: Amén / Le pido a Dios que se vuelva a repetir'', reza la canción, dedicada a los comienzos de una relación amorosa''.

En declaraciones ha afirmados er cristiana sobore una polémica política. ''No puedo ver cómo critican estas políticas bajo el lema 'Valores cristianos de Tennessee'. Yo vivo en Tennessee , yo soy cristiana y no lo apoyo''.

Pasó por la circunstancia de ver a su madre pasando un cáncer. A ella le dedicó 'Soon you'll get better'. Según Guillem, la cantante americana demuestra una viviencia de muchos cristianos, y es buscar a Dios en los momentos difíciles.

''Botellas de agua bendita, todas las noches rezo por ti / Las personas desesperadas encuentran la fe, por eso ahora le rezo a Jesús también / Y te digo / Pronto te sentirás mejor''.

La fe no es un camino de rosas, por eso estas canciones pueden ayudar a quienes se han alejado de Dios, a volver. Son un testimonio muy poderoso.

Guillem trae una tercera canción: ''Would've, Could've, Should've''.''Llega una persona que le impide rezar, que le desestabiliza'', explica Guillem. Otra experiencia por la que todos podemos pasar, abandonar la rutina de oración y a Dios. Así dice el tema.

''Todo lo que solía hacer era rezar / Habría, podría, debería / Si tan solo nunca me hubieras mirado / Me habría quedado de rodillas / Y estoy segura de que nunca habría bailado con el diablo''.

Seguiremos viendo, a través de sus canciones, en qué momento está. ''Es bonito ver cómo los artistas pasan por nuestras mismas vivencias'', nuestros altibajos y la vida misma.