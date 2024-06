Saqueo de aldeas, persecución o secuestros: la realidad de los cristianos en el Congo

Un total de catorce cristianos del Congo han sido asesinados tras rechazar convertirse al Islam. Las atrocidades, que tuvieron lugar cerca de Eringeti, han sido documentadas en un escalofriante video que circula por las redes sociales.

Los autores de estos crímenes pertenecen a las Fuerzas Democráticas Aliadas, un grupo afiliado al estado islámico desde 2019. Estos ataques son cada vez más frecuentes en muchas regiones de la República Democrática del Congo, con aldeas saqueadas e incendiadas, donde los secuestros y torturas a los cristianos que no reniegan de su fe están a la orden del día.

El misionero Luis Arcos, que estuvo más de medio siglo en el país africano, conoce bien su realidad, aunque asegura en 'Ecclesia al día' que desde que regresó a España hace dos años, la situación ha cambiado a peor.

“La inseguridad es total, no puede uno salir, puedes estar por las calles pero no a sesenta kilómetros de parroquias que mis compañeros de hac cien años fundaron porque te raptan, te piden dinero. Es inseguridad, es política, es economía y religión un poco menos”, ha explicado.

Pese a la distancia, Arcos está en constante relación con sacerdotes y fieles de la ciudad congoleña de Goma, donde fue párroco seis años: “Un amigo me dice que no puede salir de casa, que mejor hacer un testamento antes porque igual no vuelves a casa”, ha expresado.

Además, proliferan los campos de refugiados ante la proximidad de los grupos armados que asfixian a la población: “Pasan hasta hambre porque no pueden ir a los campos porque se los cargan. El 3 de mayo en el campo de desplazados de Bulengo, unas bombas mataron a 45 personas”, ha recordado el misionero español.

Pese a que es un país con un alto porcentaje de católicos, a veces caen en la tentación de convertirse al islam para conseguir un puesto de trabajo: “Es muy difícil cambiarlo. 25 obispos de Burundi, Ruanda y del Congo el otro día se reunieron en Goma para celebrar una Misa por la paz, pero cuando se marchan al día siguiente vuelve el follón. El Papa no pudo ir a Goma el año pasado por la inseguridad y porque otros pagarían las consecuencias”, ha continuado explicando Luis Arcos en 'Ecclesia al día'.

Preguntado si es optimista de cara al futuro del Congo, el misionero español espera que todo cambie y afirma que la labor que desarrolla la Iglesia en el país africano es cada vez más complicado: “Trabaja pero cada vez tiene menos medios. El obispo de Goma por ejemplo tiene las manos atadas y hace lo que puede. ¿Qué puedes hacer? A veces un poco. Hay una fe que pone a Dios en el centro, creen que va a cambiar porque Dios va a ayudarles, pero vosotros tendréis que sacaros las castañas del fuego”, ha recalcado.