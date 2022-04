La Sagrada Familia celebra Sant Jordi invitando a la ciudad y con la especial participación de los ancianos

La Sagrada Família se prepara para celebrar el día de San Jordi, patrón de Cataluña. Con la voluntad de acercar la Basílica al público local, la Sagrada Família abre de nuevo sus puertas organizando diversas iniciativas para compartir este día tan significativo por la cultura catalana.

En este sentido, este año la Basílica ofrecerá una visita-taller muy especial en colaboración con la Asociación de Amigos de las Personas Mayores, una visita ciudadana fuera del horario habitual, y el acceso gratuito a los Jordis y Jordines de todo el mundo.

Visita guiada por la víspera de Sant Jordi

Como cada año, con la voluntad de compartir la celebración del día, la Sagrada Família pone a disposición de la ciudadanía una visita guiada a la Basílica a puerta cerrada durante la víspera de Sant Jordi.

Entre el 11 y el 19 de abril se han sorteado 180 entradas dobles para disfrutar de esta visita. Así, entre las 20.30 y las 22 h del día 22 de abril, en diferentes turnos, el Temple abrirá sus puertas para ofrecer una visita muy especial a la luz del atardecer.

San Jorge en la Sagrada Familia, rosas contra el olvido

Con motivo del día de Sant Jordi y con la voluntad de seguir impulsando proyectos participativos conectados a acciones culturales y sociales, este año la Basílica ofrece la visita-taller titulada “San Jorge en la Sagrada Familia, rosas contra el olvido”. Se trata de una actividad muy especial, organizada conjuntamente con el apoyo de la Asociación Amics de la Gent Gran y la Fundación Artenea Arte y Terapia, dirigida al colectivo de personas mayores del barrio de la Sagrada Família, que se enmarca dentro del objetivo de hacer la Sagrada Família más acogedora para todos, como dijo el Papa Francisco: "No se olvide de los ancianos. Un árbol sin raíces no crece, no florece. No descartamos a los ancianos, no son material de descarte, son memoria viva. De ellos nos viene la savia que hace crecer todo".

Desde la Basílica, se quiere seguir trabajando para cuidar a los más ancianos, ya través del arte y la cultura, seguirles haciendo sentir muy especiales.

Entrada gratuita para Jordis y Jordines

Como es tradición, durante el 23 de abril, todos los Jordis y Jordines de todo el mundo podrán visitar la Basílica gratuitamente, sin necesidad de reserva, con un acompañante.