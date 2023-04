El sacerdote Ramón Valdivia agradece la confianza del arzobispo de Sevilla: "Estoy a su entera disposición"

El nuevo obispo auxiliar de Sevilla, Ramón Valdivia, ha dirigido un saludo de agradecimiento durante la rueda de prensa celebrada la mañana de este sábado en el Palacio Arzobispal en Sevilla, donde se hizo público su nombramiento de parte del Santo Padre.

El sacerdote, “conmovido por el modo con el que Dios ha conducido mi vida”, se pone, “una vez más, en sus manos todopoderosas, descolocado, un poco temeroso, pero con la paz de quien se ve sorprendido y desbordado por el amor de Jesucristo. Si hace algunos años me pidió que me entregara a Él, ahora me solicita un nuevo servicio, ¿Cómo voy a negarme? Solo espero que, entre Su misericordia y vuestra piedad, al final de mis días, pueda ser contado entre sus benditos”.

El recuerdo al cardenal Amigo: "Confió en mí más que yo mismo"

Ramón ha agradecido en primer lugar su familia que le educaron “en la verdad, la libertad y la responsabilidad” y a sus hermanos que le ayudaron “a comprender mi vida desde la gratitud, doy gracias por su generosidad y paciencia conmigo”. De sus tías, religiosas de las Esclavas del Divino Corazón, aprendió “la disponibilidad a la Santa Madre Iglesia, gracias también a ellas y a toda mi familia, a la que os pido perdón por no cuidaros suficientemente”.

Ramón Valdivia también se acordó de quien le aceptó en el Seminario Metropolitano, el cardenal Amigo: “Confió en mí más que yo mismo, como también lo hiciera el arzobispo Asenjo, quien me hizo el regalo de poder servir en mi parroquia de San Roque. También estoy muy agradecido por el servicio de Santiago Gómez, anterior obispo auxiliar. Ahora no tengo tiempo de agradecer a todos los que se quedaron en un huequito de mi corazón, espero que tengan paciencia para que pueda expresarle a cada uno mi gratitud”.

"Estoy a su entera disposición"

Al actual arzobispo Saiz Meneses, Ramón Valdivia le ha agradecido su generosidad “desde el primer instante que me conoció, y gracias por la confianza que ha depositado en mi persona para esta nueva misión. Estoy a su entera disposición, en la obediencia cordial de un hijo que espera aprender de Vd. a seguir al Señor, y a remar juntos, mar adentro, para perder nuestra vida a mayor gloria de Dios”.