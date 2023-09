Recuerdos, anécdotas, radio y problemas con las mates: la última entrevista de Pepe Domingo Castaño

Una semana sin Pepe Domingo Castaño. Los homenajes se suceden para recordar a uno de los grandes de la comunicación de la segunda mitad del siglo XX y primer cuarto del XXI. Uno de los más emotivos ha sido en su pueblo natal, Padrón, donde amigos y familiares, entre los que se encontraba su ahijado Domingo o su amigo Pepe Anaya.

Con Pepe se fueron sesenta años de vida dedicada a la radio, un sinfín de programas y cientos de entrevistas que concedió a los medios. Pocos periódicos y digitales habrá que no tengan en sus archivos una entrevista con 'La Leyenda'.

Su última entrevista fue el pasado mes de julio. Fue en el portal dominicos.org, la orden religiosa en la que se educó Pepe Domingo Castaño durante su infancia. El responsable de comunicación de la Orden de Predicadores, Santiago Vedrí, tuvo el honor de entrevistar por última vez a Pepe.

"Era una persona con una vitalidad extraordinaria, parecía un chaval de veinte años"

ECCLESIA quedó con él después de conocer la muerte de Pepe Domingo para que nos contara qué tal fue la entrevista, en la que el comunicador repasaba sus años con los dominicos, la orden que le inoculó el veneno de la radio y que le transmitió buena parte de los valores que le sirvieron para llegar a lo más alto en la radio y en la música.

“Sin quererlo yo creo que ha sido la última entrevista que le han hecho”, asegura Vedrí entre el orgullo y la pena por su marcha. Como siempre, Pepe Domingo Castaño fue muy amable con su entrevistador. Fue la responsable de comunicación de los Agustinos y excompañera de COPE, Amparo Latre, quien le puso en contacto con 'La Leyenda'.

“Amparo me decía que creía que iba a ser sencillo porque Pepe era un tío sencillo, muy abierto, muy simpático y entregado. Estaba en un momento de su vida en el que recordaba con mucho cariño cosas del pasado. Fui consciente de que a los dominicos le tenía un especial cariño de su infancia”, ha relatado en ECCLESIA el responsable de comunicación de la orden religiosa.

Durante la conversación, Pepe comentaba a Santiago Vedrí que tenía la intención de continuar trabajando en 'Tiempo de Juego' durante toda la temporada, y ya se vería en la siguiente. Vedrí tenía la sensación hablando con Pepe de que “era una persona con una vitalidad extraordinaria, con fortaleza y generosidad. Parecía un chaval de veinte años”.

"Tenía unos valores cristianos muy potentes"

Pepe Domingo Castaño ingresó tuvo que abandonar su Galicia natal con tan solo nueve años, cuando ingresó en el convento de Corias, en Asturias, que gestionaban los dominicos. Fue allí donde comenzó su formación. Algunos de los que fueron sus compañeros de pupitre y hoy son frailes, recuerdan con nitidez el primer día que el comunicador ingresó en el convento.

“Algún fraile me comentaba ese primer día de colegio de Pepe. Me decían que era un niño guapo, rubio, con mucha vitalidad, que no paraba quieto. Me dijeron también cómo todos los frailes le tenían un cariño especial. Pepe no era una persona normal, se hacía notar allá donde estaba”, ha continuado explicando Santiago Vedrí.

Como comentábamos más arriba, la generosidad y el cariño que mostraba a los demás le hizo ser una de las personas más queridas de España. Unos valores que adquirió durante sus años en Corias, como precisa Vedrí: “ Pepe Domingo no era una persona muy religiosa pero tenía unos valores cristianos muy potentes. Hablaba mucho del trato a los demás, del cariño a los demás, de vivir la vida con cierta energía y habla mucho de la búsqueda de la verdad, de buscar la verdad y es algo que aprendió en la orden de predicadores y en la radio”, ha comentado.

La anécdota de Pepe Domingo Castaño con las Matemáticas

Además de generoso, buen estudiante. Las Matemáticas era el talón de aquiles de Pepe Domingo Castaño. Nadie es perfecto. No obstante, se las ingenió para obtener matrícula de honor también en su asignatura más odiada, como ha explicado el responsable de comunicación de los dominicos.

“Contaba que las Matemáticas se les daba muy mal y se estudió el libro entero, tal cual. Po eso consiguió la matricula en el examen final, pero luego el profesor le llamó porque sabía que a Pepe Domingo las Matemáticas no se le daban muy bien. El profesor le preguntó qué hubiera pasado si le hubiera cambiado las letra de cada lado del triángulo, y Pepe le reconoció que hubiera suspendido. El profesor lo entendió pero valoró su esfuerzo y le puso la matrícula igualmente”, cuenta Santiago Vedrí entre risas. Y es que así era Pepe, genio y figura.

El primer contacto de Pepe Domingo con la radio junto a los frailes

Pero más allá de los valores y sus estudios, lo que de verdad Pepe Domingo agradece a los dominicos es que le inyectaran el veneno de la radio a través de un proyecto que crearon en el convento: “A un fraile se le ocurrió el proyecto y Pepe se apuntó de locutor. Le hicieron unas pruebas, Pepe las pasó y empezó a triunfar, cogió mucha fama en el colegio y todas la semanas estaban todos pendientes de cuando salía el programa en el que leían poesía, contaban algunas noticias...”

Fue en ese momento cuando Pepe comprendió que estaba llamado para la radio, y no tanto para la vida religiosa, como contó 'La Leyenda' a Santiago Vedrí en la entrevista del pasado mes de julio: “Tomó el hábito como dominico pero contaba que al mirarse al espejo sentía una carga y responsabilidad que eran demasiada para él, y le sirvió para darse cuenta de que no era lo suyo”, ha explicado Vedrí.

Así fue la niñez de Pepe, una infancia entre frailes dominicos que recuerda con mucho cariño: “Me recordaba en la entrevista que era muy joven, tenía nueve años cuando internó en la orden y hablaba de la tristeza de abandonar su casa y a su familia tan joven, pero recuerda la época con mucho cariño en la que aprendió muchas cosas”.