“Queremos transmitir un mensaje de esperanza”: Así han hablado las principales religiones presentes en España

“Queremos transmitir a la sociedad española un mensaje de esperanza. La fe y la creencia en Dios no es un obstáculo para la vida y la dignidad humana, sino todo lo contrario”. Con estas palabras como anfitrión de la firma conjunta, el secretario general de la CEE, Francisco César García Magán, ha respondido a las preguntas de los periodistas presentes en un encuentro histórico.

La firma de la declaración Interreligiosa sobre la dignidad de la vida humana ha tenido lugar este 15 de febrero en la sede de la Conferencia Episcopal y que, pese a que coincide con la actualidad informativa, “esta declaración no solo es un acto simbólico en este momento concreto, sino que es una forma de visibilizar el trabajo que todas las confesiones aquí presentes hacemos a diario por la defensa de la vida, por el acompañamiento del que sufre y por el cuidado de los más vulnerables, como migrantes o víctimas de la Trata”, ha expresado Carolina Bueno, secretaria ejecutiva de la Federación de Entidades Evangélicas de España.

Los derechos de cada una de las personas

En la misma línea, monseñor Bessarion, Metropolita de la Iglesia ortodoxa del Patriarcado Ecuménico, ha destacado la importancia de que “la sociedad española conozca la voz de las confesiones religiosas en la lucha de los derechos de cada persona, en especial del niño no nacido, porque precisamente el principal derecho del niños es nacer”.

Por su parte, monseñor Carlos López, de Iglesia Española Reformada Episcopal, ha asegurado que las iglesias cristianas y comunidad musulmana han dejado “bien claro” que el derecho a legislar es un derecho “y como confesiones religiosas no tenemos que decir lo que se legisla o no, sino pronunciarnos independientemente de ello ante la defensa de la vida y de los más vulnerables, y además, recomendar no a los políticos, sino a la sociedad entera cuales son los valores a la hora de elegir precisamente a sus representantes políticos”.