El Proyecto Repara atiende en 2023 a 78 víctimas de abusos: 38 son del ámbito intrafamiliar

El Proyecto Reparade la archidiócesis de Madrid atendió en 2023 a un total de 78 víctimas directas de abusos de todo tipo y de cualquier ámbito de la sociedad. De todas ellas, 64 hacen referencia a abusos sexuales y 14 a abusos de autoridad y de conciencia. Además, se acompañaron también a 7 familiares de las personas que han sufrido el abuso.

De esta manera, 38 se refieren al ámbito intrafamiliar; dos a personas particulares sin vinculación familiar y 24 al seno de la Iglesia (once al ámbito de la vida consagrada; seis al clero de la diócesis de Madrid; cinco a sacerdotes de otras diócesis; una a un laico y una a movimientos y realidades eclesiales).

Según los datos que ha proporcionado Repara este miércoles, 28 de febrero, se efectuaron a lo largo de los doce meses más de cien intervenciones puntuales o asesoramientos, sobre todo a través del teléfono o correo electrónico. El servicio más demandado, añaden, sigue siendo el acompañamiento psicológico.

De los abusos sexuales, la mayoría denunciaron siendo adultos

El comunicado de la archidiócesis de Madrid detalla también que de los 64 casos de abusos sexuales, 49 de ellos denunciaron ya como adultos aunque fueron víctimas cuando eran menores. Por su parte, once de los casos denunciaron y fueron víctimas de los abusos ya siendo mayores de edad, mientras que cuatro de los afectados eran menores cuando denunciaron el caso.

Dentro del ámbito del clero diocesano de Madrid, tres víctimas eran menores en el momento de los hechos y denunciaron ya siendo adultas, y otras tres eran adultas también en el momento de los hechos.





Abusos de autoridad

Si nos centramos en los catorce casos de abusos de autoridad, Repara recoge que nueve de ellos se dieron en el ámbito de la vida religiosa, una en la diócesis de Madrid, una en otras diócesis y tres en movimientos y realidades eclesiales.

Crece la sensibilidad

En el abuso intrafamiliar se ha detectado un incremento de entradas a través de las parroquias de la diócesis de Madrid: “Se empieza a percibir el impacto de la actividad sensibilizadora y formativa de Repara. Cada vez más sacerdotes se están haciendo cargo de las víctimas de todo tipo de abusos y las acompañan hasta Repara para que reciban orientación y terapia. Crece, pues, la sensibilidad de que la fe solo no basta para sanar lo más traumático”, han explicado.

Repara: un área de acompañamiento a las víctimas sin criterios jurídico

El Proyecto Repara ha aclarado que, más allá de las cifras, no se debe confundir el posible delito con el daño que manifiesta la víctima, ya que Repara no se mueve por criterios jurídicos. De esta manera, recalcan que en ocasiones nos encontremos con comportamientos no delictivos y que, por tanto, no entrarán a formar parte de otras estadísticas y registros, pero que sí han resultado lesivos.

“Efectivamente, cabe que el Juzgado o la Fiscalía determinen que no hay delito, o que no se ha podido probar o que está prescrito y, sin embargo, existe un daño. Por otro lado, hay personas víctimas que están siendo atendidas terapéuticamente, pero que todavía no han formalizado denuncia, ya que, a menudo, llegar a ese punto requiere un largo proceso de toma de conciencia que no siempre desemboca en un acto jurídico”, se puede leer en el comunicado.

Y es que Repara, nacido en enero de 2020, no es una agencia de investigación ni tiene competencias disciplinarias, por lo que limita su labor a la escucha, atención y demanda de las víctimas, sin entrar en el proceso judicial que pudiera haber: “Ello implica que en ocasiones puede darse algún desajuste formal y, como en toda taxonomía, especialmente en la Iglesia, con una realidad organizativa y estatutariamente tan compleja, pueden darse aparentes descuadres en función del cuándo, quién y desde dónde se contempló un mismo caso”.

Formación en Repara

Por otro lado, durante este curso se ha ampliado el trabajo que se está realizando desde el área de formación. Han aumentado considerablemente las sensibilizaciones y los lugares eclesiales donde somos requeridos.

Durante el año 2023 se ha impartido formación y sensibilización de manera directa a más de 500 personas, inscritas en cualquiera de las modalidades formativas ofrecidas. Por otro lado, se ha invitado a miembros del equipo a participar en distintos foros por todo el territorio nacional.