Un profesor de Religión pide dos días de permiso a la directora y su reacción marcó un antes y un después en un instituto de Madrid

Alejandro de la Concha es profesor de Religión en Secundaria y Bachillerato en Madrid. Desde siempre se ha dado a los demás. De joven sintió la vocación al sacerdocio, pero tiempo después vio que su camino era el matrimonio.

Alejandro es una persona casada y con dos hijos. Ahora su siguiente paso es ser diácono permanente. Será el próximo 23 de febrero cuando el Papa Francisco le ordene en Roma junto a otros cincuenta diáconos de todo el planeta, durante el Jubileo dedicado a estos representantes de Jesús.

En 'Ecclesia al día', Alejandro ha compartido su testimonio de fe, y ha explicado que su vocación al diaconado obedece “a la acción de Dios”. “Te manda una señal, un instrumento y uno empieza a preguntárselo. Esto tiene sentido solamente en la vida de fe que hemos vivido en la familia. Esto se explica porque en algún momento, en esa vida de fe, Dios hace alguna llamada especial”, ha puntualizado.

La preparación para llegar a ser ordenado diácono permanente no es sencilla, ya que requiere de unos rigurosos estudios de Teología. En el caso de Alejandro de la Concha, comenzó en el seminario hasta segundo curso, para luego retomarlo gracias al impulso de un amigo.

En 2016 culmina los estudios de Ciencias Religiosas. Su intención era no continuar, hasta que el sacerdote de su parroquia le planteó como reto llegar a ser diácono permanente: “Empecé a darle vueltas, a pensarlo y entré en el proceso. Hicimos mi mujer y yo el curso propedéutico donde te explican qué es eso para discernir si estaba llamado a eso. El discernimiento fue seguir adelante, hicimos los tres años de formación, en mi caso al tener los estudios solo eran tres años”, ha precisado.

Las competencias y curiosidades de un diácono permanente

Lo cierto y verdad es que la figura del diaconado permanente es poco conocida entre los creyentes. Se diferencia del diaconado normal a que este último continúa sus estudios para ser sacerdote. Entre sus competencias, Alejandro de la Concha destaca las siguientes.

“Servicio a la palabra, leer el Evangelio cuando hay una celebración, predicar la palabra, tema de catequesis, el servicio de la liturgia, actúa en el altar, puede bautizar, celebrar el matrimonio siempre que haya Eucaristía que es propio del sacerdote y luego está la función social, el servicio de la caridad. Por eso hay diáconos en hospitales, residencias, tanatorios, con Cáritas...”

El motivo por el que Alejandro ha sido elegido para ser ordenado diácono permanente en Roma por el Papa Francisco, es haber ganado el sorteo: “En España había tres aspirantes, dos en Madrid y uno en Jaén, y el obispo dijo que lo decidiría el Espíritu Santo”, ha comentado.

Ha aclarado a su vez que los diáconos permanentes no visten con alzacuellos, sino que su vestidura es “el alba” y “la estola en diagonal”, mantienen el matrimonio y su puesto de trabajo.

La reacción de la directora del instituto al conocer que alejandro sería diácono permanente

Precisamente, Alejandro ha desvelado la manera en la que comunicó a la directora del instituto que necesitaba dos días libre para viajar a Roma y ser ordenado por el Papa Francisco.

“La directora me dijo 'me alegro de haberte dado dos días para algo tan bonito'. Y en el claustro de profesores antes de las vacaciones de Navidad, la directora me pidió que si lo podía decir para felicitarme. En un instituto hay gente creyente y no creyente, pero todo el mundo se puso a aplaudirme. Fue tremendo, se alegran conmigo y por algo tan especial para mi”, ha contado en 'Ecclesia al día'.

Cuestionado qué le comentará al Papa Francisco si hay oportunidad, Alejandro lo tiene claro: “Lo que Dios me inspire y se me ocurra”.