¿Por qué el Papa no reza el Ángelus en Pascua y qué es el Regina Coeli?

Durante el tiempo de Pascua, la Iglesia reza el Regina Coeli en lugar del Ángelus. Es el nombre de una oración mariana en honor a la Virgen. Son las palabras en latín con las que comienza el himno pascual a la Santísima Virgen María que traducidas al español son “Reina del cielo”. Es una composición que cumple la función de felicitación a María por la resurrección de su Hijo Jesucristo.

Si bien el Ángelus se centra en el misterio de la Encarnación del Hijo de Dios, el Regina Coeli se refiere al misterio de la Coronación de María. Hay constancia de que ya se rezaba desde el siglo XII y en el siglo XIII los franciscanos fueron los que dieron a conocer esta oración por todo el mundo.

¿Quién escribió esta oración?

Según la tradición de la Iglesia, San Gregorio Magno escuchó los tres primeros versos del Regina Coeli cantados por ángeles mientras caminaba hacia Roma. Esa melodía le inspiró para escribir el último verso, una oración a la Virgen pidiendo su intercesión por la Iglesia peregrina.

Además, este mismo origen indica que durante el pontificado de San Gregorio Magno, Roma estaba golpeada por una plaga. En una procesión por las calles en las que se pedía el final de esta pandemia se entonó el Regina Coeli y los efectos de la misma, empezaron a remitir.

?? REGINA COELI



V. Reina del cielo alégrate; aleluya. R. Porque el Señor a quien

has merecido llevar; aleluya.

V. Ha resucitado según su palabra; aleluya.

R. Ruega al Señor por nosotros; aleluya. pic.twitter.com/IGVztHRr4x — VirgenAngustiasGR (@AngustiasGr) April 1, 2024

¿Cuándo y cómo se reza?

El Regina Coeli es una oración del tiempo pascual y al igual que el Ángelus, se reza tres veces al día: al amanecer, al mediodía y al atardecer. Según marca la liturgia, en el Breviario Romano el Regina Coeli aparece desde las completas del Sábado Santo hasta la hora nona del sábado posterior a Pentecostés.

Puede recitarse o cantarse y se aconseja que siempre se haga de pie. San Agustín indicó que debía hacerse en pie como corresponde a los “vencedores de la muerte” tal y como se hace en el Magnificat en la oración de Vísperas y el Benedictus en la de Laudes.

Oración del Regina Cæli

V/. Reina del Cielo, alégrate; aleluya.

R/. Porque el que mereciste llevar en tu seno; aleluya.

V/. Resucitó según dijo; aleluya.

R/. Ruega por nosotros a Dios; aleluya;

V/. Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya.

R/. Porque resucitó en verdad el Señor; aleluya.

Oración:

¡Oh, Dios!, que te dignaste alegrar al mundo por la Resurrección de tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo: concédenos, te rogamos, que por la mediación de la Virgen María, su Madre, alcancemos los gozos de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.

Oración del Regina Cæli (latín)

V/. Regina cæli, lætare; alleluia.

R/. Quia quem meruisti portare; alleluia.

V/. Resurrexit sicut dixit; alleluia.

R/. Ora pro nobis Deum; alleluia.

V/. Gaude et lætare, Virgo Maria; alleluia.

R/. Quia surrexit Dominus vere; alleluia.

Oremus:

Deus, qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum lætificare dignatus es, præsta, quæsumus, ut per eius Genetricem Virginem Mariam perpetuæ capiamus gaudia vitæ. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.