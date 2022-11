La Plataforma por las Empresas Responsables exige una ley que acabe con los abusos de las empresas españolas

La Plataforma por las Empresas Responsables se concentrará el próximo viernes 18 de noviembre frente al Palacio de la Moncloa, donde registrará una carta firmada por más de 100 organizaciones en la que exigen la aprobación de la ley de debida diligencia de manera inmediata.

??Este #18deNoviembre (10.30 h), la Plataforma @EmpresasRespon se concentra frente al Palacio de la Moncloa donde registrará una carta, firmada por más de 100 organizaciones, en la que exigen la aprobación de la ley de #debidadiligencia de manera inmediata https://t.co/bs2umZiA6qpic.twitter.com/X0txi6GwFs — Enlázate por la Justicia (@EnlazatePJ) November 16, 2022

En el acto participarán una decena de directivos y directivas y personas representantes de organizaciones: Oxfam Intermón, Alianza por la Solidaridad-ActionAid, REDES y Manos Unidas (Enlázate por la Justicia), Observatorio de RSC, Coordinadora Estatal de Comercio Justo, USO, Amnistía Internacional, Alboan, Greenpeace y Entreculturas, que forman parte de la PER. En nombre de la PER y de las organizaciones firmantes de la carta, explicarán con detalle las reivindicaciones que se piden al Gobierno y las consecuencias de no contar con una ley de este tipo. Estarán también presentes otras organizaciones firmantes de la carta como Comisiones Obreras.

Más sobre la Plataforma por las Empresas Responsables

En la actualidad, las empresas operan en todo el mundo, desarrollando sus actividades o comercializando sus productos más allá de sus fronteras nacionales. Esta actividad global, junto a estructuras corporativas complejas y la ausencia de estándares legales en muchos países ha ocasionado, en demasiadas ocasiones, malas prácticas empresariales que benefician únicamente a las compañías, eludiendo su responsabilidad por los daños ocasionados.

La Comisión Europea ya está trabajando en una directiva que responsabilice a las empresas por sus impactos sobre las personas y el planeta. También varios países de nuestro entorno ya han aprobado una legislación en este sentido, como Francia, Alemania y Noruega, y otros están en procesos políticos abiertos, como, Holanda, Austria, Bélgica o Luxemburgo.