Pizzaballa reza en Barcelona por la paz en Tierra Santa: "Queremos soluciones permanentes"

Casi 2.000 fieles rezaron este domingo por la paz en Tierra Santa en la basílica de la Sagrada Familiadurante la octava edición de 'Sentir la Cruz'. La Eucaristía estuvo presidida por el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa.

Durante el transcurso de la Misa, la asamblea oraron especialmente por la paz en en Israel y Palestina y por todos los difuntos provocados por este conflicto armado. De hecho, la colecta de este domingo irá destinada a un programa de becas escolares para jóvenes de Tierra Santa.

La Misa ha estado precedida de un tiempo de preparación que ha contado con la participación de los testigos de una persona judía, una musulmana y una cristiana. Así, en el marco del ejercicio sagrado de la Cuaresma.

EN_ On Sunday there will be the “Sent la Creu de Terra Santa” mass at the Basilica

Cross vigil and mass to mark the beginning of Lent with the young people in the diocese, led by Cardinal Joan Josep Omella i Omella, Archbishop of Barcelona.

You can follow it live from 6:00 pm… pic.twitter.com/Hpq9C3mO4I