El Papa recibe una copia de “La Sirvienta”: “En la película se puede ver el Espíritu de Santa Vicenta María”

El Papa Francisco recibió el miércoles 15 de febrero, una copia de la "LA SIRVIENTA", el nuevo largometraje que narra la historia de Vicenta María López, una mujer dedicada a ayudar, educar y promover el trabajo digno de las mujeres. La cinta dirigida por Pablo Moreno y producida por Stellarum Films en asociación con las Religiosas de María Inmaculada, llegará a los cines de España el 24 de marzo, en el marco del mes de la celebración del día Internacional de la Mujer, distribuida en el país por PROYECFILM e internacionalmente por Bosco Films.

La corresponsal de COPE en Roma y Vaticano, Eva Fernández, pudo hablar con los protagonistas. Daría Fernández, superiora General de las Religiosas de María Inmaculada indicó que este “es el tercer intento de hacer esta película que nos satisfaga sobre la vida de Vicenta María. Las anteriores películas no respondían a lo que queríamos. Ahora podemos ver a Vicenta María en su Espíritu. Esta película se mueve al son de la vida de ella y va descubriendo lo que quiere Dios de ella. También va comprobando la necesidad de los tiempos, que es lo que a Vicenta María le va a dar para crear una fundación por encima del deseo de su padre y de todas las perspectivas que tenía su familia. Ella fue capaz de romper contra todas las dificultades, porque ella comprendió que esa era la voluntad de Dios. Eso es lo que nos movió a nosotros, porque Pablo captó lo que es el Espíritu de Vicenta María, el carisma de una obra que realmente aprende al lado de don Manuel Maria y de doña María Eulalia, que eran sus tíos. Que en el siglo XIX, una joven de 19 años diga qua las mujeres pueden transformar la clase social y darle categoría, no es poca cosa. Eso es lo que más nos ha gustado de la película”.

“La Iglesia tiene rostro de mujer”

El director de la película, Pablo Moreno, afirma que “se dice que la Iglesia es un ente patriarcal, pero en el fondo la Iglesia tiene rostro de mujer y eso es una realidad. Eso es algo que hay que reivindicar porque han habido grandes mujeres a lo largo de los últimos cientos de años que han trabajado de manera silenciosa y que han cambiado el mundo sin pedir nada cambio. En este caso la figura de Santa Vicenta María me parece alucinante porque es una mujer con unos conocimientos y una capacitación tremenda". Ha añadido que “en su tiempo, Vicenta María ya tenía unos comportamientos feministas y de una manera absolutamente contundente. Buscaba que las mujeres pudieran formarse y incapacitándolas para poder afrontar los peligros del mundo y siempre procurándoles un lugar en el que ganarse la vida y poder ser independientes”.

Por último la actriz protagonista, Cristina González, afirmó que “para mí este papel ha sido un regalo del cielo. Mi abuelo falleció en la pandemia y el casting Pablo me lo hizo en marzo. Yo creo que esto es un regalo de mi abuelo. Este papel a mi me ha cambiado. Yo me considero una persona fuerte, pero Vicenta María me ha hecho más fuerte aún y me va a hacer pelear más en mis sueños y trabajar mucho. Si quieres algo debes trabajar para conseguirlo”.