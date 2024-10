El Papa Francisco llama al arzobispo de Valencia para "interesarse por la situación y unirse en oración"

El arzobispo de Valencia Mons. Enrique Benavent ha comunicado que “me ha telefoneado personalmente el Santo Padre para interesarse por la situación que estamos viviendo". Le he comentado algunos detalles que hemos conocido y el Papa me ha dicho que cuanto más ve las noticias y las imágenes ve, más impresionado se queda". Lo ha dicho tras el rezo del Santo Rosario por las víctimas de la DANA en una repleta Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados.

Mons. Benavent ha transmitido que el Santo Padre “me ha pedido que manifieste su cercanía a todos, especialmente a las víctimas, a sus familias, a los que están sufriendo tanto dolor como estamos sufriendo. Agradecemos también al Santo Padre estos detalles que está teniendo con nosotros y su preocupación por seguir la situación que estamos viviendo”.

El Arzobispo de Valencia ha indicado que “le he comunicado que nos íbamos a reunir en oración en la Basílica de la Virgen, que él ya visitó siendo arzobispo de Buenos Aires en el Encuentro Mundial de las Familias, y la recordaba, y me ha asegurado que espiritualmente está unido a nuestra oración”.

"ANTE EL DOLOR ACUDIMOS A NUESTRA MADRE"

“Y sabiendo que el Papa y en toda la Iglesia, han sido muchos los obispos de España y de otros países que se han puesto en contacto con nosotros para manifestarnos su cercanía, su solidaridad, y tantas personas que también quieren ayudarnos, estar cerca y solidarizarse con nosotros, a todos ellos también los tenemos presentes en nuestra oración con gratitud, con esa gratitud de quien valora estos signos de cercanía y solidaridad”, ha añadido Benavent.

Ante la Virgen de los Desamparados el Arzobispo ha señalado que “ante el dolor acudimos a Nuestra Madre, con la seguridad de que Ella escucha nuestras plegarias y de que ha hecho suyos todos nuestros dolores”.