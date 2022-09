Osoro, a los internos de Soto del Real: "Este tiempo de prisión puede ser tiempo también para diseñar la vida"

El arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, ha oficiado una Misa en la prisión de Soto del Real con motivo de la celebración de la Virgen de la Mercedque la Iglesia conmemora este sábado, 24 de septiembre. Ante 300 personas el titular de la sede madrileña recordaba a los presos que en momentos de tristeza, como los que puedan experimentar entre rejas "no os olvidéis de que no estáis solos, tenéis una Madre", haciendo así referencia a la Virgen María, de la que hay un mural permanente en este salón de actos de Soto del Real, en su advocación de Guadalupe.

Carlos Osoro ha hecho referencia al cardenal Van Thuan (vietnamita que permaneció años arrestado por el régimen comunista del país y luego exiliado en Roma) quien, durante su cautiverio, hizo que la cárcel se convirtiera "en un lugar de fraternidad", así "os invito yo a esto en este día". También les ha recordado que "hemos sido enviados para dar la Buena Noticia", que es el propio Jesucristo, "un modo de ser, de vivir y de comportarnos".

De esta manera, el arzobispo de Madrid ha asegurado que este tiempo de prisión "puede ser tiempo también para diseñar la vida" con el fin de "encontrarnos con Nuestro Señor, para tomar decisiones fundamentales en la vida".

El silencio sepulcral reinaba en un auditorio que escuchaba las palabras con respeto, que rezaba el padrenuestro con unción, quizá recordando esas palabras del cardenal Osoro, "todos somos hermanos", y que comulgaba con devoción. Es el de la Eucaristía el espacio de libertad de los internos, como señala el capellán. Ese en el que Dios se hace presente, dentro de los enrejados, las alambradas y los muros, para liberar al hombre. "Dios no estorba", ha enfatizado el purpurado; "Dios no es alguien que esclaviza", "no nos quita la libertad, Dios da libertad".

Tras concluir la Misa, son muchos los internos que han saludado al cardenal Osoro para pedirles su bendición y agradecerles su presencia: "Yo estoy bien, padre, dentro de poco saldré en libertad" o "tratamos de estar bien para salir pronto de aquí", son algunos de los comentarios que los presos hacían al arzobispo.